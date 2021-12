COVID: des biomarqueurs pour identifier les patients les plus menacés

MONTRÉAL — Les travaux de chercheurs montréalais pourraient un jour mener à l’identification rapide des patients les plus à risque de succomber au SRAS-CoV-2, et donc de ceux qui ont besoin d’une attention plus particulière ou de soins plus agressifs.

Cela pourrait aussi aider les médecins, dans le cadre d’un scénario beaucoup plus catastrophique, à faire des choix impossibles, advenant que le réseau de santé soit débordé et qu’il n’y ait soudainement plus suffisamment de lits ou de médicaments pour tout le monde.

Trois chercheurs du Centre de recherche du CHUM — le docteur Daniel Kaufmann, Nicolas Chomont et Andrés Finzi — ont montré que la quantité de matériel génétique du coronavirus qui circule dans le sang (l’ARN viral) est un indicateur fiable pour reconnaître les patients susceptibles de mourir de la COVID-19 dans les 60 jours suivant l’apparition des symptômes de la maladie.

«C’est le genre de mesure qui se fait de routine pour d’autres infections virales, ça se fait en laboratoire, pas besoin d’un laboratoire de recherche pour ça», a dit le docteur Kaufmann.

L’équipe du docteur Kaufmann a procédé à des prélèvements sanguins chez 279 patients atteints d’une forme modérée à critique de la COVID. Son équipe a ensuite mesuré les quantités de protéines inflammatoires dans le sang des patients, pendant que MM. Chomont et Finzi mesuraient respectivement les quantités d’ARN viral et les taux d’anticorps ciblant le virus.

Les échantillons ont été recueillis 11 jours après l’apparition des symptômes et les patients ont été suivis pendant un minimum de 60 jours après cette période.

Les chercheurs ont constaté une association directe entre la quantité d’ARN viral dans le sang et le risque de mortalité, une fois leur modèle ajusté en fonction de l’âge et du sexe du patient.

Si la découverte pourrait éventuellement aider les médecins à décider à quel patient donner le dernier lit disponible aux soins intensifs, le docteur Kaufmann souhaite surtout qu’elle serve à identifier les patients qui ont besoin d’une surveillance plus étroite parce que leur vie est davantage menacée par le virus.

«On espère que ça va mener à ce genre de développement, a-t-il dit. À plus long terme, c’est l’intérêt de ce genre d’étude.»

Le docteur Kaufmann et la doctorante Elsa Brunet-Ratnasingham ont confirmé l’efficacité de leur modèle en le mettant à l’essai auprès de deux cohortes de patients, la première à l’Hôpital général juif de Montréal (première vague de la pandémie) et la deuxième au CHUM (deuxième et troisième vagues).

Cela étant dit, le docteur Kaufmann fait remarquer que les traitements de la COVID-19 se sont grandement raffinés depuis les premiers jours de la pandémie. Ses collègues et lui tenteront maintenant de déterminer si la charge virale reste un marqueur prédictif de mortalité fiable face à ces progrès.

Les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal scientifique Science Advances.