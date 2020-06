COVID: la famotidine à la rescousse?

MONTRÉAL — Un médicament contre les brûlures d’estomac et le reflux gastrique, et disponible en vente libre, pourrait alléger les symptômes de la COVID-19 et même accélérer le rétablissement des personnes infectées.

La famotidine est offerte au Canada sous le nom commercial de Pepcid.

Des chercheurs américains ont étudié dix patients qui présentaient des symptômes légers. Tous ont commencé à prendre de la famotidine entre deux et 26 jours après l’apparition des symptômes.

Certains ont rapporté une amélioration de leur toux et de leur essoufflement après seulement 24 heures, et tous les patients avaient pris du mieux après 48 heures, selon le Daily Mail britannique.

Les médecins ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Il se pourrait que la famotidine tue le virus, qu’elle stimule le système immunitaire, ou encore qu’elle l’empêche de s’emballer. La famotidine pourrait aussi bloquer une enzyme dont le virus a besoin pour se répliquer.

Les chercheurs n’excluent pas non plus que l’effet placebo soit en cause, ou que les améliorations observées soient simplement le fruit du hasard.

Les conclusions de leur étude sont publiées par le journal médical Gut.