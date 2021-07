COVID longue: le guide de l’INESSS jugé «complètement insuffisant»

QUÉBEC — «Je suis tellement en colère.» Sept mois après avoir contracté la COVID-19, la Dre Anne Bhéreur a toujours de la difficulté à parler, à lire et à écrire.

«Ça m’écoeure», laisse-t-elle tomber, haletante, lors d’une entrevue par Zoom. La quadragénaire estime qu’elle peut faire à peine «10 % d’une petite journée» à la maison sans être complètement exténuée.

Les symptômes qui l’affligent — fatigue, essoufflement, malaise post-effort, entre autres — sont ceux de la COVID longue. Mais comment traiter cette nouvelle pathologie?

C’est la question qui a été posée aux experts de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), qui ont publié un guide la semaine dernière destiné principalement aux médecins de famille.

L’INESSS s’appuie sur des études internationales pour affirmer qu’entre 13 % et 41 % des personnes non hospitalisées, et 25 % à 89 % des personnes hospitalisées, souffriraient de COVID longue.

Son «Outil d’aide à la prise en charge: affections post-COVID-19» prévient les médecins qu’il n’y a pas de «critères diagnostiques reconnus», ni de «prise en charge spécifique validée», ni encore de «traitement spécifique».

Mais le document de six pages est un «excellent point de départ», déclare la Dre Bhéreur, qui s’attend à ce que les médecins puissent dorénavant mieux reconnaître et expliquer la maladie, pour prévenir les complications.

Car trop souvent, dit-elle, les patients se font dire que «c’est dans leur tête» ou qu’ils souffrent d’«anxiété».

«Complètement insuffisant»

Un bon point de départ, certes, mais «c’est complètement insuffisant», estime pour sa part la porte-parole libérale en santé, Marie Montpetit.

Elle prône la mise sur pied de cliniques multidisciplinaires dédiées et déplore le «silence radio» du gouvernement Legault sur cet enjeu.

«Il y a beaucoup plus de choses qui auraient dû être faites à ce stade-ci, dit-elle. Il y a des pays qui investissent des sommes colossales et des ressources importantes pour soutenir les gens affectés.»

«À l’heure actuelle, (au Québec) ils sont véritablement laissés à l’abandon, a-t-elle poursuivi. Le gouvernement caquiste devrait mettre en place une réelle stratégie sur la COVID longue, et ça aurait dû être fait il y a des mois.»

Selon Mme Montpetit, un médecin de famille «tout seul dans son bureau» pourra difficilement prendre en charge un patient atteint de COVID longue, qui a besoin de toute une équipe de «réadaptation».

«Ce n’est pas: « Je te donne deux pilules et tu retournes chez toi »», a-t-elle illustré. Or, dans son document, l’INESSS souligne que l’offre de services au Québec est «en développement» et «peut varier» d’une région à l’autre.

Les médecins se sentent «démunis»

Entre-temps, la COVID longue représentera un «défi» de plus pour les médecins de famille, selon le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), Louis Godin.

«On est nécessairement un peu démunis face à ça.»

Il promet de relayer à ses membres l’outil développé par l’INESSS, qu’il considère comme étant une «bonne mise à jour des connaissances scientifiques».

«C’est sûr que les médecins de famille auraient aimé beaucoup mieux avoir une réponse encore beaucoup plus précise sur c’est quoi la COVID longue, ce qu’il faut faire et avoir le manuel d’investigation et de traitement bien arrêté, mais en même temps, je comprends que c’est une donnée scientifique actuellement qui n’existe pas.»

Le Dr. Godin s’attend à ce que les omnipraticiens reçoivent du soutien des médecins spécialistes et qu’on les «alimente de nouvelles connaissances» au cours des prochains mois.

Lorsque les besoins des patients deviendront «plus identifiés», «oui, ça va possiblement prendre des cliniques spécialisées d’investigation et de traitement», selon lui.

«À mesure que les connaissances vont évoluer et que les besoins vont se préciser, c’est sûr que là, le gouvernement va devoir agir, c’est clair», a-t-il ajouté.