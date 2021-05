COVID: un enfant québécois sur cinq a ressenti une certaine détresse psychologique

MONTRÉAL — Environ un enfant québécois sur cinq a été victime d’une certaine détresse psychologique pendant les premières semaines qui ont suivi la pandémie de COVID-19, démontre une étude dont les résultats ont été dévoilés jeudi lors du 88e congrès de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS).

Les chercheurs ont constaté que 21,5 % des enfants avaient ressenti de l’anxiété en lien avec la COVID, que 19,4 % d’entre eux avaient présenté des problèmes extériorisés (comme de l’agressivité ou de l’impulsivité) et que 12,5 % avaient témoigné de problèmes intériorisés (comme de la dépression).

La professeure Karine Dubois-Comtois, de l’Université du Québec à Trois-Rivières, et ses collègues ont voulu mesurer comment le fonctionnement psychologique des enfants pendant le premier confinement a été influencé par leur environnement familial, le bien-être psychologique du parent, la relation parent-enfant et l’attachement, et l’aversion de l’enfant à la solitude.

Les travaux ont regroupé 180 enfants âgés de 9 à 12 ans, 131 mères et 13 pères provenant de toute la province. Les participants ont été rejoints par téléphone à trois reprises entre les mois d’avril et de septembre 2020.

Les chercheurs ont constaté que le fait d’être privés de leurs contacts avec leurs amis par le confinement semble avoir eu impact sur le bien-être psychologique de certains.

«Les enfants qui ont nommé vivre plus difficilement avec la solitude (…) sont des enfants qui ont aussi mentionné vivre davantage de symptômes intériorisés et d’anxiété liés à la COVID-19», a dit Mme Dubois-Comtois.

Les chercheurs recommandent donc d’aider les enfants à développer des stratégies pour maintenir leurs relations sociales pendant le confinement.

«Ce n’est pas assez de pouvoir avoir accès à son ami au travers d’une tablette, a prévenu Mme Dubois-Comtois. Il n’y a rien qui va battre d’être en relation directe avec les gens. Il faut trouver des façons de prioriser cet aspect-là (en respectant les règles sanitaires).»

Environnement familial

Les chercheurs ont aussi vu que les enfants issus d’un environnement familial plus chaotique ou dont le fonctionnement familial était moins soutenant étaient plus susceptibles de présenter des problèmes extériorisés.

«On va observer plus de difficultés d’adaptation chez les enfants qui vivent dans un environnement familial qui est jugé un peu plus dysfonctionnel, où il y a davantage de discorde entre les membres de la famille», a dit Mme Dubois-Comtois.

Lorsque les parents rapportent plus d’anxiété face à la COVID-19, il en va de même pour leurs enfants, a-t-elle ajouté. Et quand le parent rapporte davantage de symptômes dépressifs, l’enfant rapporte plus de problèmes intériorisés.

En revanche, les enfants qui sentaient pouvoir compter sur leurs parents en cas de problèmes risquaient moins de rapporter des problèmes extériorisés ou intériorisés.

La perception qu’ont les enfants de leur relation d’attachement avec leurs parents est par ailleurs le seul facteur à avoir été associé aux problèmes de nature intériorisée et extériorisée.

Les chercheurs rappellent qu’une relation d’attachement sécurisante constitue un facteur de protection pour les enfants. Ils recommandent d’organiser des activités parent-enfant plaisantes, d’être attentif à ce que vit l’enfant et de s’intéresser à ses émotions et à ses idées.

Mme Dubois-Comtois a souligné en terminant qu’il s’agit d’une étude transversale dont les résultats peuvent être interprétés dans les deux sens. Il n’est donc pas impossible que les difficultés d’adaptation ou les troubles de comportement des enfants contribuent aux symptômes dépressifs des parents ou au climat familial plus difficile.