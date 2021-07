CPE: les parties veulent accélérer le rythme des négociations

MONTRÉAL — Conscientes des problèmes de recrutement de personnel dans les Centres de la petite enfance, les parties se disent prêtes à négocier rapidement dans le but de renouveler les conventions collectives.

L’appétit des syndicats qui représentent les travailleuses dans les CPE est grand, elles qui s’estiment sous-payées et en nombre insuffisant, alors que le Québec manque de places dans les différents services de garde.

Des syndicats évoquent déjà la recherche de mandats de jours de grève auprès de leurs membres, en septembre.

Le temps presse, affirme en entrevue Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance, affiliée à la CSQ. Les travailleuses des CPE — et pas seulement les éducatrices — quittent, parce qu’elles sont mieux payées ailleurs, rapporte-t-elle.

À l’Association québécoise des centres de la petite enfance, qui regroupe des CPE, la directrice Geneviève Bélisle confirme que les salaires «ne sont pas attractifs», que les CPE ouvrent des postes, qui ne trouvent pas preneur.

Au Conseil du trésor, on refuse de divulguer les offres, puisque celles-ci sont encore en cours de présentation. Mais on assure qu’on est prêt à négocier même pendant la période estivale. On dit vouloir régler «le plus rapidement possible».