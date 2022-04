CPE Montréal-Laval: rencontre de la dernière chance pour éviter la grève

MONTRÉAL — Une rencontre de conciliation de la dernière chance doit avoir lieu, la semaine prochaine, dans le but d’éviter d’autres journées de grève dans des CPE de Montréal et de Laval.

Le Syndicat des travailleuses des Centres de la petite enfance de Montréal et Laval s’est doté, dans une proportion de 89 %, d’un mandat de 10 jours de grève à être exercé au moment opportun.

Les dates de grève n’ont pas encore été arrêtées, ni la façon dont ces journées seront exercées — isolément ou par groupes de journées.

Le syndicat, rattaché à la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, veut donner une «ultime chance» à la conciliation. Des rencontres de conciliation ont eu lieu avec la partie patronale, d’une part, et le syndicat, d’autre part, au cours des derniers jours. Jeudi prochain, les parties patronale et syndicale se rencontreront en présence du conciliateur pour une ultime tentative de rapprochement.

Une entente pour le renouvellement des conventions collectives a été conclue au niveau national, mais l’association patronale concernée, à Montréal et Laval, ne faisait pas partie de la table de négociation nationale. Elle tient donc à négocier sa propre convention, incluant des clauses régionales.