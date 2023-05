Création du comité de suivi des recommandations de la commission sur la tuerie en N-É

OTTAWA — Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a annoncé mercredi que la juge à la retraite de la Cour d’appel Linda Lee Oland présidera le comité chargé d’assurer le suivi des recommandations de la commission d’enquête sur la tuerie d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse.

La commission avait révélé des failles généralisées dans la réaction de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors de cette tuerie et dans la façon dont la police fédérale avait communiqué avec la population pendant les événements et par la suite.

Un homme armé déguisé en policier de la GRC a tué 22 personnes, dont une femme enceinte et une policière, sur une période de 13 heures, cette fin de semaine-là, avant d’être abattu par la police le matin du 19 avril 2020.

Le rapport final de la commission d’enquête, publié en mars, recommandait que le gouvernement fédéral revoie le rôle de la GRC comme service policier dans certaines régions du pays et la façon dont les policiers sont formés.

La commission recommandait également que le gouvernement modifie les lois sur les armes à feu afin d’interdire les armes d’assaut et d’interdire le stockage de munitions.

Les commissaires demandaient par ailleurs la création, avant le 31 mai, d’un comité indépendant de suivi des changements apportés, ou non, par la GRC, les gouvernements et d’autres organisations.

Le Comité de suivi des progrès, annoncé mercredi, «jouera ce rôle essentiel et favorisera la mobilisation et la transparence dans le cadre de la collaboration entre le Canada, la Nouvelle-Écosse et d’autres partenaires en vue de faire avancer ce travail essentiel», indique le gouvernement fédéral.

Le mandat de la juge Oland à titre de présidente fondatrice du comité de suivi est d’une durée initiale d’un an.

«La juge Oland jouera un rôle de premier plan dans le suivi de la mise en oeuvre des conclusions de la commission, en favorisant les discussions et les relations, en assurant la liaison avec les provinces et les territoires, en dégageant un consensus et en recherchant des possibilités de soutenir le travail des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse en vue de bâtir des communautés plus sûres», a indiqué le ministre Mendicino.