Création d’un regroupement d’organismes pour hommes québécois agressés sexuellement

MONTRÉAL — Un regroupement d’organismes visant à aider les hommes québécois agressés sexuellement vient de voir le jour.

Le Regroupement des organismes québécois pour hommes agressés sexuellement (ROQHAS) a vu le jour le 29 octobre dernier, porté par la direction de trois organismes offrant des services aux hommes agressés sexuellement dans l’enfance, soit le CRIPHASE, le SHASE et EMPHASE.

Le ROQHAS permettra de regrouper des organismes communautaires à but non lucratif offrant des services aux hommes agressés sexuellement du Québec afin de favoriser le financement, l’amélioration et le développement de services adaptés à leurs besoins et à leur réalité.

Il prévoit mettre en place des actions permettant de sensibiliser et d’informer la population sur les problématiques vécues par les hommes agressés sexuellement, pour briser les tabous et mettre fin à la stigmatisation.

Selon le regroupement, un homme sur 10 sera victime d’une ou plusieurs agressions sexuelles au cours de sa vie au Québec, et plus de 90 % des hommes adultes agressés sexuellement ne déclareraient pas leur agression à la police.

De plus, le fait d’avoir été victime d’agression sexuelle avant l’âge de 16 ans est associé à un plus grand risque de présenter divers troubles de santé mentale et de troubles liés à l’abus de substances à l’âge adulte chez les hommes dans la province.