Crime organisé: 30 cadavres retrouvés dans deux régions du Mexique

MÉXICO — Au Mexique, la police de l’État du centre nord de Zacatecas a rapporté avoir trouvé 14 corps jetés sur le bord d’une route près de la ville de Fresnillo alors que des hommes armés ont tiré sur un véhicule blindé qui transportait le chef de la police de Mexico. Une autre flambée de violence liée au crime organisé selon les autorités.

La police de l’État de Zacatecas n’a donné aucun autre détail, mais des photos du chemin de terre où les corps ont été trouvés montrent les cadavres jetés en tas, enveloppés dans des couvertures et attachés avec du ruban adhésif.

Cette macabre découverte s’est produite alors que deux douzaines d’hommes armés ont tendu une embuscade au chef de la police de Mexico sur le boulevard le plus emblématique de la capitale, tirant sur son véhicule avec des fusils de précision (sniper) de calibre .50 et des grenades. L’embuscade a laissé le chef Omar García Harfuch blessé par trois balles et par des éclats d’obus. Deux membres de son équipe de sécurité ont été tués, ainsi qu’une femme qui passait par là.

Un jour plus tôt dans l’État de Sinaloa, sur la côte pacifique, la police d’État a déclaré avoir trouvé les corps de sept hommes portant des vêtements de style militaire dans une camionnette découverte dans une zone rurale près de la ville de Culiacán. Dans une autre zone à proximité, la police a trouvé neuf autres corps, dont au moins un était flanqué d’un fusil d’assaut. Deux véhicules criblés de balles ont été trouvés à proximité. Une série de fusillades s’est produite dans le secteur mercredi.

Sinaloa abrite le cartel du même nom, et les victimes semblaient avoir été impliquées dans des combats entre les factions du cartel.

«Il est clair qu’il y a une lutte entre les groupes du crime organisé dans cette région», a déclaré le chef de la police d’État, Cristobal Castañeda, notant que le mois dernier, la police avait saisi cinq mitrailleuses, deux fusils de précision de calibre .50 et environ 35 000 balles dans la zone.