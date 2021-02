Crime organisé: perquisitions dans la région de Montréal mardi matin

MONTRÉAL — Des perquisitions ont lieu mardi matin dans la région de Montréal dans le cadre du déploiement d’une opération visant les activités d’un groupe lié au crime organisé ayant des ramifications au Proche-Orient.

La Sûreté du Québec (SQ) signale que les perquisitions effectuées par l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) visent principalement des activités liées au trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent. Elles se déroulent dans dix résidences et six établissements commerciaux, dont des agences de placement et de location de voitures de luxe.

L’enquête n’est pas terminée, ce qui explique que la Sûreté du Québec n’émettra aucun commentaire pour le moment.

On ignore donc si l’opération vise aussi à effectuer des arrestations dès mardi matin.

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé. Elle est composée d’agents de plusieurs corps policiers, dont la SQ, les services de police de Montréal, Québec, Laval et Lévis, de même que la Police Provinciale de l’Ontario et l’Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC).