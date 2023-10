Crimes sexuels: victimes possibles recherchées par la police de Longueuil

LONGUEUIL, Qc — Un homme de 49 ans soupçonné de crimes de nature sexuelle à l’endroit d’au moins une personne d’âge mineur pourrait avoir fait d’autres victimes que le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) invite à se manifester.

Nilton Carreiro a été arrêté le 3 octobre dernier et fait notamment face à des chefs d’accusation de leurre informatique d’une personne de 16 ans et moins, de contact sexuel et d’obtention de services sexuels d’une mineure moyennant rétribution.

Il a été remis en liberté provisoire, sous quelques conditions, dont des interdictions d’être en présence d’une personne mineure et d’utiliser les médias sociaux.

Le SPAL croit qu’il est fort possible que Nilton Carreiro ait posé des gestes illégaux dans l’agglomération de Longueuil ou ailleurs au Québec. La police signale qu’il aurait abordé ses victimes sur les médias sociaux, entre autres, OMEGLE et Snapchat, en utilisant le nom d’utilisateur Natethetate.

Le SPAL demande donc à toute personne détenant de l’information au sujet de Nilton Carreiro de communiquer sans délai avec ses enquêteurs. La police assure que toutes les informations transmises seront traitées de façon confidentielle.