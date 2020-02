Crise ferroviaire: le ministre Miller rencontre des Mohawks à Tyendinaga

TYENDINAGA, Ont. — Des membres de la nation mohawk rencontreront samedi le ministre fédéral des Services aux Autochtones Marc Miller à un passage à niveau du CN, en Ontario.

«Le blocage du service ferroviaire du CN en est à sa neuvième journée. Les Mohawks refusent le passage des trains à Tuendinaga jusqu’au départ des agents de la GRC du territoire de Wet’suwet où le gouvernement emploie des policiers militarisés pour escorter les ouvriers de Coastal GasLink qui construisent un nouveau gazoduc», peut-on lire dans un communiqué publié vendredi par les Mohawks.

«Le ministre (…) a demandé le « polissage de la chaîne d’argent argentée », l’une des premières alliances entre les Mohawks et la Couronne, pour se pencher sur les enjeux communs au Canada et aux Mohawks, soutient le communiqué des Mohawks. Demain (samedi), il arrivera au passage à niveau du CN sur la route Wyman à 10 h am. Les Mohawks ont accepté de le rencontrer.»

Selon le ministre, cette rencontre découle de l’invitation envoyée mercredi à certains dirigeants mohawks au sujet de la situation à Tyendinaga.

«J’ai accepté de participer à une rencontre ce samedi, au lieu de leur choix à Tyendinaga, a écrit M. Miller sur son compte Twitter de député. Je peux confirmer qu’ils ont accepté et que je serai présent.»

M. Miller a écrit un courriel au chef Donald Maracle et à la cheffe régionale RoseAnne Archibald.

Entre-temps, la police surveille attentivement la poignée de manifestants qui continuent de bloquer la voie ferroviaire depuis plusieurs jours pendant que les pressions politiques s’intensifient pour une intervention afin de les déloger.

Les manifestants sont solidaires des chefs héréditaires de la première nation des Wet’suwet’en, qui s’opposent à un important projet de gazoduc qui traverserait leur territoire ancestral dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.