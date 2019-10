Cronobacter: rappel d’une poudre à base de lait pour bébés sensibles au lactose

OTTAWA — La compagnie Loblaw procède au rappel du produit de poudre à base de lait pour les bébés sensibles au lactose de la marque Le Choix du Président en raison de la présence possible de la bactérie Cronobacter spp.

La poudre à base de lait pour nourrissons moins élevée en fer de la même marque avait été initialement été identifiée à tort comme le produit faisant l’objet d’un rappel. Dans une dépêche transmise le 7 octobre 2019, La Presse canadienne relayait cet avis erroné.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a précisé dimanche que la poudre moins élevée en fer n’est plus la cible d’un rappel, tandis la possible contamination de la poudre pour les bébés sensibles au lactose a été confirmée par des résultats d’analyse.

Ce produit a été offert dans toutes les provinces et territoires du Canada. Il a été vendu en format de 638 grammes et porte notamment la mention EXP 2020 NO 05.

La bactérie Cronobacter spp peut causer des infections rares de la circulation sanguine et du système nerveux central. Elle a été associée à une infection intestinale grave et à un empoisonnement du sang, surtout chez les nouveau-nés.

Les aliments contaminés par cette bactérie ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte. La bactérie n’est pas couramment liée à des maladies humaines, mais elle peut provoquer, dans de rares cas, des infections graves, voire mortelles selon ce que signale l’ACIA.

L’agence affirme que ce produit ne doit pas être consommé. Les gens qui en possèdent doivent le jeter ou le rapporter au magasin où il a été acheté.

Au Québec, Loblaw possède les bannières Provigo, Maxi et Pharmaprix.

Jusqu’ici, aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n’a été signalé.

Entreprise citée dans cette dépêche: Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX:L).