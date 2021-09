Crues éclairs: la police cherche les disparus dans le nord-est des États-Unis

NEW YORK — La police passe de maison en maison à la recherche de disparus à la suite des inondations catastrophiques déclenchées dans le nord-est par les restes de l’ouragan Ida, au moment où le bilan des morts atteignait 49.

La catastrophe a souligné avec une clarté déchirante à quel point les États-Unis sont vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes que les changements climatiques apportent.

Plus de trois jours après que l’ouragan s’est abattu sur la Louisiane, les restes pluvieux de la tempête ont frappé le nord-est avec une fureur surprenante, mercredi et jeudi, submergeant des voitures, inondant des stations de métro et des appartements dans des sous-sols et causant la mort par noyade de plusieurs personnes dans cinq États.

La tempête a submergé les systèmes de drainage urbains qui n’ont pas été conçus pour traiter autant de pluie en si peu de temps — plus de 75 mm en seulement une heure à New York.

Le service de train de banlieue au nord de New York est resté suspendu ou grandement réduit. Dans la vallée de l’Hudson, les voies ferrées étaient recouvertes de plusieurs mètres de boue. Les métros de New York fonctionnaient avec des retards ou pas du tout.

À Philadelphie, une partie de l’autoroute interurbaine de Vine Street est restée sous l’eau alors que les habitants des quartiers le long de la rivière Schuylkill ont commencé à nettoyer et à évaluer les dégâts.

Le président Joe Biden a approuvé les déclarations d’urgence pour New York et le New Jersey.

C’est dans le New Jersey que le nombre de morts a été le plus élevé, avec au moins 25 décès. La plupart de ces personnes se sont noyées après que leur véhicule eut été pris dans des crues éclair.

Au moins six personnes étaient toujours portées disparues dans le New Jersey, a précisé le gouverneur Phil Murphy.

Les eaux de crue et la chute d’un arbre ont également fait des morts dans le Maryland, la Pennsylvanie, le Connecticut et l’État de New York. À New York, 11 personnes sont mortes lorsqu’elles n’ont pas pu échapper à la montée des eaux dans leur appartement.

Après la tempête, des incendies ont éclaté dans plusieurs maisons et entreprises du New Jersey, qui étaient en grande partie inaccessibles aux pompiers en raison des eaux de crue. Les autorités soupçonnent que des fuites de gaz déclenchées par les inondations ont alimenté les incendies.

La recherche de potentielles victimes n’est pas terminée.