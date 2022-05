Cuba: l’explosion dans un hôtel de La Havane fait 22 morts et des dizaines de blessés

LA HAVANE — Une puissante explosion apparemment causée par une fuite de gaz naturel a tué au moins 22 personnes, dont un enfant, et en a blessé des dizaines vendredi, lorsqu’elle a balayé les murs extérieurs d’un hôtel de luxe au cœur de la capitale cubaine.

Aucun touriste ne séjournait à l’hôtel Saratoga, composé de 96 chambres à La Havane, car il était en cours de rénovation, a déclaré le gouverneur de La Havane, Reinaldo García Zapata, au journal du Parti communiste Granma.

«Ce n’est pas une bombe ou une attaque. C’est un accident tragique», a déclaré dans un tweet le président Miguel Díaz-Canel, qui a visité le site.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a publié un tweet plus tôt aujourd’hui où elle a dit être aux faits de l’accident à La Havane. Elle a indiqué que des «responsables consulaires sont en contact avec les autorités locales et sont prêts à fournir des services consulaires aux Canadiens».

Le Dr Julio Guerra Izquierdo, chef des services hospitaliers au ministère de la Santé, a déclaré aux journalistes qu’au moins 74 personnes avaient été blessées. Parmi eux se trouvaient 14 enfants, selon un tweet du bureau de M. Díaz-Canel.

Ce dernier a déclaré que les familles des bâtiments proches de l’hôtel touchés par l’explosion avaient été transférées dans des endroits plus sûrs.

La télévision publique cubaine a rapporté que l’explosion avait été causée par un camion qui fournissait du gaz naturel à l’hôtel, mais n’a pas fourni de détails sur la façon dont le gaz s’est enflammé. Un camion-citerne blanc a été vu en train d’être retiré du site alors que les secouristes l’arrosaient d’eau.

L’explosion a envoyé de la fumée dans les airs autour de l’hôtel. Des gens dans la rue étaient abasourdis. Une vidéo montrait des voitures qui klaxonnaient alors qu’elles s’éloignaient rapidement de la scène. Cela s’est produit alors que Cuba s’efforce de relancer son secteur touristique clé qui a été dévasté par la pandémie de coronavirus.

Le ministre cubain de la Santé, José Ángel Portal, a déclaré à l’Associated Press que le nombre de blessés pourrait augmenter alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes qui pourraient être piégées dans les décombres de la structure du XIXe siècle du quartier de la Vieille Havane.

«Nous recherchons toujours un grand groupe de personnes qui pourraient se trouver sous les décombres», a déclaré le lieutenant-colonel des pompiers, Noel Silva.

Une école de 300 élèves à côté de l’hôtel a été évacuée. Le gouverneur García a déclaré que cinq élèves avaient subi des blessures mineures.

La police a bouclé la zone alors que les pompiers et les secouristes travaillaient dans les décombres de l’hôtel emblématique à environ 100 mètres du Capitole de Cuba.

L’hôtel a été rénové pour la première fois en 2005 dans le cadre de la renaissance de la Vieille Havane par le gouvernement cubain et appartient à la branche touristique de l’armée cubaine, Grupo de Turismo Gaviota SA. La société a déclaré qu’elle enquêtait sur la cause de l’explosion et n’a pas répondu pour l’instant à un courriel demandant plus de détails sur l’hôtel et la rénovation en cours.

L’hôtel Saratoga a souvent été fréquenté par des personnalités et des figures politiques en visite, y compris des délégations gouvernementales américaines de haut rang. Beyoncé et Jay-Z y ont séjourné lors d’une visite à Cuba en 2013.

Le photographe Michel Figueroa a déclaré qu’il passait devant l’hôtel lorsque l’explosion l’a projeté au sol. «J’ai encore mal à la tête. Tout a été très rapide», dit-il.

Proches inquiets

Des proches inquiets de personnes qui travaillaient à l’hôtel se sont présentés à l’hôpital dans l’après-midi pour les chercher. Parmi eux se trouvait Beatriz Céspedes Cobas, qui cherchait sa sœur en larmes.

«Elle devait travailler aujourd’hui. Elle est femme de ménage», a-t-elle mentionné. Alors qu’elle travaillait à deux pâtés de maisons, elle a senti le bruit, qu’elle «n’associait» pas à l’explosion au début.

Yazira de la Caridad a indiqué que l’explosion avait secoué sa maison à un coin de rue de l’hôtel. «Tout le bâtiment a bougé. Je pensais que c’était un tremblement de terre», a-t-elle dit.

Mayiee Pérez a déclaré qu’elle s’était précipitée à l’hôtel après avoir reçu un appel de son mari, Daniel Serra, qui travaille dans un bureau de change à l’intérieur de l’hôtel.

Elle a dit qu’il lui avait dit qu’il se portait bien et qu’on l’avait fait sortir. Mais elle n’a pas pu le joindre après cela.

Outre l’impact de la pandémie sur le secteur touristique cubain, le pays était déjà aux prises avec les sanctions imposées par l’ancien président américain Donald Trump qui ont été maintenues en place par l’administration Biden. Les sanctions ont limité les visites des touristes américains dans les îles et restreint les envois de fonds des Cubains aux États-Unis à leurs familles à Cuba.

Le tourisme avait commencé à reprendre quelque peu plus tôt cette année, mais la guerre en Ukraine a freiné l’essor des visiteurs russes, qui représentaient près d’un tiers des touristes arrivés à Cuba l’an dernier.

L’explosion s’est produite alors que le gouvernement cubain organisait le dernier jour d’une convention touristique dans la ville balnéaire emblématique de Varadero visant à attirer les investisseurs.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador doit arriver à La Havane pour une visite samedi soir et le secrétaire mexicain aux Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a confirmé que la visite aurait toujours lieu.