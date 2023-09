Culture du hockey: La ministre fédérale des Sports veut voir davantage de progrès

CALGARY — La nouvelle ministre des Sports du Canada n’est pas prête à chanter les louanges de Hockey Canada pour ses efforts visant à changer la culture de ce sport.

«Personne ne m’entendra féliciter qui que ce soit pour ce qui a été fait jusqu’à présent parce que nous n’y sommes pas encore», a déclaré Carla Qualtrough à La Presse Canadienne. «Les enfants sont toujours en danger et nous pouvons faire mieux.»

La députée de Delta, en Colombie-Britannique, qui a été reconduite au portefeuille des sports en juillet après y avoir siégé de 2015 à 2017, figurait sur la liste des conférenciers, vendredi, au «Sommet Au-delà des bandes» de Hockey Canada à Calgary.

Ce sommet de deux jours, qui devrait faire partie d’une série de sommets, portera sur la masculinité toxique et la culture du hockey masculin d’élite.

Hockey Canada est devenu un paratonnerre dans ce que Pascale St-Onge, prédécesseure de Carla Qualtrough, a appelé la crise du sport sécuritaire au Canada l’année dernière, lorsqu’il est apparu que l’organisation avait réglé un procès avec une femme qui avait allégué avoir été victime d’un viol collectif par des membres de l’équipe masculine de hockey des Championnats du monde juniors de 2018 lors d’une soirée gala.

Ces allégations n’ont pas été prouvées devant les tribunaux. Le tollé a été alimenté par la révélation qu’une partie des frais d’inscription au hockey mineur avait été utilisée pour régler de telles poursuites.

Les dirigeants de Hockey Canada ont été mis au pied du mur à Ottawa. Le financement fédéral de l’organisation a été suspendu jusqu’à ce qu’il soit établi qu’aucun fonds public n’a été utilisé pour régler des procès.

Le président et le chef de la direction ont quitté l’organisation et l’ensemble du conseil d’administration a été remplacé.

Hugh Fraser, nouveau président du conseil d’administration, Katherine Henderson, nouvelle cheffe de la direction, Sheldon Kennedy, un survivant d’abus, Teresa Fowler, chercheuse universitaire, Émilie Castonguay, directrice générale adjointe des Canucks de Vancouver, Melody Davidson, experte en hockey, Bayne Pettinger, agent de joueurs, et Bill Proudman, cofondateur de «White Men as Full Diversity Partners», font également partie de la liste des conférenciers du sommet.

Tous les membres provinciaux et territoriaux de Hockey Canada, la Ligue de hockey junior canadienne, la Ligue canadienne de hockey, la Ligue américaine de hockey, la LNH, la Fédération internationale de hockey sur glace et la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin ont indiqué que des représentants participeraient au sommet, a déclaré Pat McLaughlin, chef de l’exploitation de Hockey Canada.

«Il s’agit du gratin du hockey, alors le message de haut niveau est le suivant : il faut agir et faire le travail», a déclaré Carla Qualtrough.

«Vous devez faire preuve d’un leadership audacieux, restaurer la confiance dans le système, et tout le monde nous regarde, et nous devons faire ce qu’il faut. Tout le monde mérite une expérience sportive sûre, accueillante et inclusive, un point c’est tout.»

En mars, un comité permanent du Patrimoine a adopté à l’unanimité une motion exigeant que Hockey Canada fournisse le rapport final d’un cabinet d’avocats indépendant chargé d’enquêter sur les allégations concernant l’équipe junior de 2018.

Un amendement à la motion exigeait que le rapport soit d’abord vu par le légiste du comité, qui caviarderait les noms à des fins de protection de la vie privée.

Carla Qualtrough ne connaissait pas l’état d’avancement de ce rapport, mais elle a déclaré qu’elle avait l’intention d’en discuter avec le conseil d’administration de Hockey Canada au cours du sommet.