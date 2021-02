Cuomo: un avocat indépendant pourrait se pencher sur les allégations de harcèlement

ALBANY, N.Y. — Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a demandé à la procureure générale de l’État et à la juge en chef de la Cour d’appel de nommer un avocat indépendant pour enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel portées contre lui.

On ignore pour le moment si cette décision apaisera les élus et autres démocrates de haut rang qui avaient condamné le plan initial de M. Cuomo de nommer une juge fédérale à la retraite pour examiner sa conduite sur le lieu de travail.

«Le cabinet du gouverneur souhaite qu’un examen des allégations de harcèlement sexuel contre lui se fasse d’une manière irréprochable, a déclaré Beth Garvey, une conseillère spéciale du gouverneur. Nous avions choisi l’ancienne juge fédérale Barbara Jones, dont le dossier en matière de qualifications et d’intégrité est impeccable, mais nous voulons éviter la perception même d’un manque d’indépendance ou d’une ingérence politique.»

Mme Garvey a indiqué que le cabinet avait demandé à la procureure générale Letitia James et à la juge Janet DiFiore de sélectionner conjointement «un avocat indépendant et qualifié en pratique privée sans affiliation politique pour mener un examen approfondi de l’affaire et rédiger un rapport public.»

Elle a ajouté que la rédaction du rapport et son contenu dépendront uniquement de l’avocat qui sera mandaté.

Mme James a demandé à M. Cuomo de lui donner le contrôle exclusif de l’enquête. Selon elle, une telle décision lui permettrait de délivrer des assignations à comparaître, exécutoires devant un tribunal.

«Il doit y avoir une enquête véritablement indépendante pour examiner en profondeur ces allégations troublantes contre le gouverneur. Je suis prête à superviser cette enquête et à faire toutes les nominations nécessaires, a-t-elle déclaré. J’exhorte le gouverneur à procéder immédiatement.»

La crise a pris samedi de l’ampleur après qu’une deuxième femme s’est plainte à son tour d’avoir été victime de harcèlement par le gouverneur Cuomo sur son lieu de travail.

Charlotte Bennett, une employé de l’administration de l’État jusqu’en novembre, a raconté au New York Times que M. Cuomo lui avait posé des questions inappropriées sur sa vie sexuelle, notamment si elle avait déjà eu des relations intimes avec des hommes plus âgés.

Lindsey Boylan, une ancienne sous-secrétaire au développement économique et conseillère spéciale du gouverneur, a récemment accusé Andrew Cuomo de l’avoir soumise à un baiser non sollicité et à des commentaires inappropriés.

Andrew Cuomo nie ce qu’on lui reproche.

Il a déclaré samedi dans un communiqué que Charlotte Bennett était une «membre appréciée de [son] équipe pendant la COVID [et] qu’elle a parfaitement le droit de s’exprimer.»

– Par The Associated Press