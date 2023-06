Cyberattaque en Nouvelle-Écosse: les données de milliers de personnes volées

HALIFAX — Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse affirme avoir identifié des milliers de dossiers volés impliquant environ 100 000 personnes dans la province qui ont été victimes d’une violation de données d’envergure mondiale.

Le ministre de la Cybersécurité, Colton LeBlanc, affirme que les informations volées comprennent 55 000 dossiers avec des noms, des adresses, des dates de naissance et des années de service impliquant des enseignants passés et actuels.

M. LeBlanc indique qu’environ 26 000 étudiants âgés de 16 ans et plus se sont fait voler des informations, y compris leurs dates de naissance et leurs numéros d’identification d’étudiant – des données qui ont été consignées dans une base de données partagée avec Élections Nouvelle-Écosse.

Parmi les autres personnes touchées par l’atteinte à la sécurité figurent 5000 propriétaires de logements à court terme, 3800 personnes qui avaient posé leur candidature à la Santé publique de la Nouvelle-Écosse et 1400 bénéficiaires du régime de retraite provincial.

M. LeBlanc affirme qu’il est difficile d’estimer avec certitude combien de personnes ont été ciblées dans l’attaque découverte la semaine dernière, car certains des dossiers identifiés par la province peuvent appartenir aux mêmes personnes.

Les pirates ont volé les données après avoir pénétré par effraction dans le système de transfert de fichiers MOVEit, que la province utilise pour la paie des employés.