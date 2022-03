Cyberpédophilie: 47 Canadiens sont arrêtés

La GRC affirme que 47 Canadiens ont été arrêtés dans huit provinces, et 12 enfants exploités sexuellement ont été secourus au Canada, dans le cadre d’une enquête internationale sur la cyberpédophilie.



La Gendarmerie royale du Canada (GRC) affirme que 186 accusations ont été portées au pays jusqu’à présent dans le cadre de cette enquête internationale, baptisée «Opération H», amorcée par le ministère de l’Intérieur néo-zélandais.



La GRC indique que les arrestations au Canada ont été effectuées dans huit provinces au cours des deux dernières années, mais ajoute que l’enquête se poursuit.



La police fédérale canadienne précise que l’enquête a commencé en Nouvelle-Zélande à l’automne 2019, lorsque les autorités de ce pays ont été alertées par un fournisseur de services électroniques. Ce fournisseur avait découvert que des dizaines de milliers d’abonnés partageaient «certains des contenus les plus choquants et les plus violents en ligne concernant des agressions sexuelles d’enfants», indique un communiqué du ministère néo-zélandais de l’Intérieur.



Les autorités néo-zélandaises indiquent que quelque 90 000 comptes ont été identifiés comme possédant ou partageant du matériel de cyberexploitation sexuelle d’enfants.



La GRC précise qu’au Canada, les 47 arrestations ont été faites en Alberta, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan.



À Toronto, la police a déclaré qu’elle avait arrêté et accusé six hommes, pour un total de 18 infractions, dont certaines liées à la possession, à l’accès et à la distribution de matériel pédopornographique. L’enquêteur Justin Vander Heyden, de l’unité des crimes sexuels, a indiqué mercredi qu’un des accusés avait depuis été reconnu coupable et condamné à une peine de prison, qu’un autre était décédé et que les quatre autres faisaient toujours l’objet de procédures judiciaires.

