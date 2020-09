Cycliste inconscient après un accident: la population sollicitée pour l’identifier

CONTRECOEUR, Qc — La police lance un appel à la population pour identifier un cycliste qui a été impliqué dans un accident grave samedi soir à Contrecoeur, en Montérégie.

L’accident est survenu peu avant 22 h sur la montée Saint-Roch, dans un secteur peu éclairé.

Tout indique que la conductrice, dans la quarantaine, n’a pas aperçu le cycliste avant le face-à-face, a affirmé le capitaine Sylvain Lachapelle de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. L’alcool ne serait pas du tout en cause, a-t-il précisé.

Le cycliste était inconscient après l’impact. Il était dans un état critique lors de son transport à l’hôpital et a été transféré à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Le jeune homme ne portait pas de pièces d’identité sur lui, ce qui complique la tâche des policiers, ce qui explique aussi pourquoi ils sollicitent l’aide de la population.

«Il s’agit d’un jeune Noir âgé entre 15 et 22 ans. Il portait un kangourou noir, des jeans bleus foncés et des souliers Nike. Il était sur un vélo Peugeot gris et vert métallique», a précisé le capitaine Lachapelle en entrevue à La Presse Canadienne dimanche matin.

Aucune disparition n’avait été signalée en matinée.

Toute information qui permettrait d’identifier ce cycliste peut être acheminée aux policiers en appelant au (450) 536-3333.