Danger des piles au lithium-ion: campagne de sensibilisation des pompiers de Québec

QUÉBEC — Une campagne de sensibilisation sur les risques que peuvent présenter les piles au lithium-ion est lancée mercredi par le Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ).

Les pompiers de Québec signalent que des risques d’incendie peuvent découler d’une mauvaise utilisation d’objets fonctionnant avec des piles au lithium-ion et ils veulent informer la population des bonnes pratiques.

La campagne de sensibilisation intitulée ‘’Batterie pleine de risques» met en valeur trois pratiques à éviter: l’étouffement, la surcharge et l’altération, qui sont trois causes d’incendie.

Tout indique que lundi dernier, l’incendie d’un immeuble de huit appartements survenu à Sherbrooke a été causé par l’explosion de la pile d’une bicyclette électrique. Le sinistre n’a pas fait de blessé, mais il a causé des dommages importants à l’édifice situé sur la rue des Boisés, dans le sud de la ville.

Les statistiques du Service de protection contre l’incendie de Québec démontrent qu’il y a eu sept fois plus d’incendies causés par ce type de pile en 2022 par rapport à 2021. Les pompiers expliquent cette augmentation par l’usage de plus en plus fréquent par les fabricants de piles au lithium-ion qui sont plus nombreuses en circulation. D’autre part, les pompiers affirment que les consommateurs ne sont pas toujours conscients des risques associés à une mauvaise utilisation des piles au lithium-ion.

Devant une multiplication des cas d’incendies causés par des piles au lithium-ion utilisées dans les appareils de mobilité électrique, Santé Canada a publié un avis, le 11 mai dernier. Santé Canada a écrit que les piles au lithium-ion peuvent subir un emballement thermique, un phénomène qui se produit lorsqu’une chaleur excessive s’accumule dans la pile en raison d’un dommage, d’une défaillance ou d’une mauvaise utilisation.

Cette chaleur excessive, combinée au contenu hautement inflammable de la pile, peut entraîner des explosions ou des incendies extrêmement difficiles à éteindre, selon Santé Canada.