Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte qui a divulgué les «Pentagon Papers», est mort

NEW YORK — Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte historique qui, en divulguant des documents classifiés du Pentagone, a révélé les doutes et la tromperie du gouvernement américain sur la guerre du Viêt Nam est décédé à l’âge de 92 ans.

M. Ellsberg, qui a annoncé en février qu’il était en phase terminale d’un cancer du pancréas, est décédé vendredi matin, selon une lettre de sa famille publiée par une porte-parole, Julia Pacetti.

Jusqu’au début des années 1970, moment où il a révélé qu’il était la source qui a fourni aux médias l’étude de 7000 pages du ministère de la Défense sur le rôle des États-Unis en Indochine, M. Ellsberg était un membre bien placé de l’élite gouvernementale et militaire.

Il était diplômé de l’Université Harvard et avait servi comme consultant privé et gouvernemental sur le Viêt Nam tout au long des années 1960. Il était particulièrement apprécié, nota-t-il plus tard, pour son «talent de discrétion».

Mais comme des millions d’autres Américains, à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, il s’était retourné contre les années de guerre au Viêt Nam.

Contrairement à tant d’autres opposants à la guerre, il était toutefois dans une position spéciale pour faire une différence.

«Une génération entière d’initiés de l’ère vietnamienne était devenue aussi désillusionnée que moi par une guerre qu’ils considéraient comme sans espoir et interminable», a-t-il écrit dans ses mémoires en 2002.

«En 1968, sinon plus tôt, ils voulaient tous, comme moi, nous voir sortir de cette guerre.»

Autant que quiconque, M. Ellsberg incarnait l’individu de conscience qui ne répond qu’à son sens du bien et du mal, même si le prix était sa propre liberté.

M. Ellsberg a également incarné la chute de l’idéalisme américain en politique étrangère dans les années 1960 et 1970 et le renversement du consensus de l’après-Seconde Guerre mondiale selon lequel le communisme, réel ou suspect, devrait être combattu dans le monde entier.

Les documents du Pentagone, ou «Pentagon Papers», avaient été commandés en 1967 par le secrétaire à la Défense de l’époque, Robert S. McNamara, qui était l’un des principaux défenseurs de la guerre.

Les textes couvraient une période de plus de 20 ans, des efforts de colonisation ratés de la France dans les années 1940 et 1950 à l’implication croissante des États-Unis, en passant par les bombardements et le déploiement de centaines de milliers de soldats sous l’administration de Lyndon Johnson.

M. Ellsberg faisait partie des personnes invitées à travailler sur l’étude, surtout sur l’année 1961, lorsque le président nouvellement élu John F. Kennedy a commencé à ajouter des conseillers et des unités de soutien.

Publiés pour la première fois dans le New York Times en juin 1971, les documents classifiés démontraient que les États-Unis ont défié un accord de 1954 interdisant toute présence militaire étrangère au Viêt Nam, qu’ils ont mis en doute la viabilité du gouvernement du Viêt Nam du Sud, qu’ils ont secrètement étendu la guerre aux pays voisins et qu’ils ont comploté pour envoyer des soldats américains même si M. Johnson avait juré de ne pas le faire.