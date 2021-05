Daniel Therrien demeure un an de plus commissaire à la protection de la vie privée

OTTAWA — Le gouvernement fédéral prolonge d’un an le mandat du commissaire à la protection de la vie privée du Canada.

Daniel Therrien occupe le poste depuis le 5 juin 2014. Son mandat devait durer sept ans; ce sera plutôt huit.

Depuis 1983, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada surveille la façon dont les ministères et organismes fédéraux traitent les renseignements personnels des citoyens.

Le commissaire est un agent indépendant qui fait rapport au Parlement plutôt que de rendre des comptes au gouvernement en place. Son mandat de sept ans peut être reconduit pour un maximum de sept ans supplémentaires.

Le 19 mai, M. Therrien et ses homologues des provinces et territoires ont émis une opinion sur la possible utilisation de passeports vaccinaux au pays.

Pareils documents doivent faciliter le retour aux activités normales aux Canadiens vaccinés contre la COVID-19.

M. Therrien et ses collègues ont réclamé que «les considérations relatives à la protection de la vie privée soient traitées en amont de toute démarche pour élaborer un tel passeport».

Ils ne sont prêts à laisser passer la chose que si ce document était nécessaire pour atteindre «des objectifs prévus en matière de santé publique».

«Leur nécessité doit être fondée sur des éléments probants et il ne doit exister aucune autre mesure moins intrusive qui serait tout aussi efficace pour atteindre les fins visées», avaient noté les commissaires.