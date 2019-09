Danielle McCann forcée d’admettre qu’elle a déjà louangé la réforme Barrette

QUÉBEC — Malaise à l’Assemblée nationale mardi: la ministre de la Santé, Danielle McCann, a été forcée d’admettre, en pleine séance, qu’elle a déjà supporté la réforme Barrette.

Elle a semblé estomaquée de voir le député libéral de Pontiac, André Fortin, brandir au Salon bleu la lettre qu’elle avait écrite en 2014 à l’ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Se présentant comme une résidante de Brossard ayant oeuvré pendant plus de 30 ans dans le réseau de la santé, Mme McCann déclare dans la lettre: «C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai pris connaissance des projets de loi 10 et 20. Concernant le premier, la fusion de plusieurs établissements dans un même territoire telle que je l’ai vécue a diminué les charges administratives et permis une meilleure fluidité des services.»

M. Fortin a d’ailleurs lu ce passage devant tous les parlementaires mardi. Il a demandé à Mme McCann si elle était toujours d’accord avec elle-même.

Se levant de son siège au Salon bleu, celle-ci a d’abord déclaré ne pas avoir entendu M. Fortin, qui s’est fait un malin plaisir de relire le passage. Puis, chose rarement vue en période des questions, elle a demandé à authentifier la lettre. Elle a pris une bonne minute pour la lire, silencieusement, devant les collègues, tout aussi silencieux.

Elle a reconnu avoir écrit la lettre.

Mme McCann a l’habitude de blâmer le précédent gouvernement libéral pour tous les maux du système de santé. Elle venait d’ailleurs de le faire dans une réponse à André Fortin.