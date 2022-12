Danielle Smith est désolée si ses propos sur les Autochtones ont été mal interprétés

EDMONTON — La première ministre de l’Alberta s’est dite désolée si quelqu’un a mal interprété ses remarques, cette semaine, en concluant qu’elle mettait sur un pied d’égalité le traitement de l’Alberta par Ottawa à l’abus systémique et atroce des Autochtones au Canada.

Danielle Smith assure que ce n’était pas son intention: elle voulait simplement souligner que l’Alberta et les Autochtones partagent un adversaire commun en affirmant leur souveraineté dans leurs champs de compétence respectifs.

L’opposition néo-démocrate en Alberta affirme que les remarques de Mme Smith démontrent un manque de compréhension consternant des mauvais traitements subis par les Autochtones au Canada tout au long de l’histoire.

Mme Smith a été critiquée par les chefs des Premières Nations pour ne pas les avoir consultés avant d’adopter sa «loi sur la souveraineté», la semaine dernière, et ils demandent son abrogation.

Cette loi stipule que l’Alberta se battra pour ce qu’elle définit elle-même comme ses pouvoirs en vertu de la Constitution. Mais les chefs autochtones estiment que ces pouvoirs mettraient en péril leurs droits ancestraux et les accords conclus avec le gouvernement fédéral.

Les chefs «du Traité 6» de l’Alberta ont rencontré Mme Smith plus tôt mercredi. À l’issue de cette rencontre, ils ont indiqué dans un communiqué qu’il était clair que la première ministre ne comprenait pas les droits issus des traités et qu’elle ne les respectait pas non plus.