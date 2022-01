Dans la foulée du 6 janvier, Biden se rend en Géorgie pour défendre le droit de vote

WASHINGTON — Après s’être engagé le 6 janvier à défendre la démocratie, le président Joe Biden est mardi en Géorgie pour plaider en faveur de la protection du droit de vote aux États-Unis.

Les démocrates martèlent depuis des mois que la défense du droit de vote contre les limitations au niveau des États est une étape critique dans la préservation des valeurs démocratiques du pays.

Pour leur part, les républicains affirment que la loi sur la liberté de vote et la loi sur l’avancement des droits de vote de John Lewis sont simplement des mesures visant à les empêcher de prendre le pouvoir.

Dans un Sénat divisé à 50-50, les projets de loi ont attiré une nouvelle attention sur les deux votes démocrates les plus convoités du Capitole: Joe Manchin de la Virginie-Occidentale et Krysten Sinema de l’Arizona.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a également promis de déclencher un vote sur la réforme de l’obstruction systématique – l’outil procédural qui nécessite 60 votes pour adopter une législation à la chambre haute.

Ni M. Manchin ni Mme Sinema n’a montré de marge de manœuvre pour éliminer l’obstruction systématique, longtemps une priorité pour les démocrates progressistes, mais pas pour le parti dans son ensemble.

«Les prochains jours, lorsque ces projets de loi seront soumis au vote, marqueront un tournant dans cette nation», dira le président Joe Biden plus tard dans la journée à Atlanta, selon un extrait de son discours publié par la Maison-Blanche.

«Je ne céderai pas. Je ne flancherai pas. Je défendrai votre droit de vote et notre démocratie contre tous les ennemis étrangers et nationaux. Et donc la question est, où en sera l’institution du Sénat américain?»

Joe Biden a déclaré dans le passé qu’il soutiendrait l’autorisation d’une exception temporaire aux règles d’obstruction systématique afin de faire adopter les projets de loi sur le vote, et il devrait renforcer cette position dans son discours d’Atlanta.

L’attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a qualifié lundi le moment de rare dans l’histoire du pays, où «l’essentiel est immédiatement arraché au trivial».

«Nous devons nous assurer que le 6 janvier ne marque pas la fin de la démocratie, mais le début d’une renaissance pour notre démocratie», a déclaré Mme Psaki, faisant référence à la prise d’assaut du Capitole l’année dernière par les partisans de Donald Trump déterminés à empêcher la confirmation de la victoire de Joe Biden.

«Nous défendons le droit de vote et faisons en sorte que ce vote soit compté équitablement, non miné par des partisans qui ont peur de savoir pour qui vous avez voté ou qui tentent d’inverser un résultat», a-t-elle ajouté.

Une analyse publiée l’année dernière par le «Brennan Center for Justice» a révélé que dix-neuf États ont adopté 33 nouvelles lois en 2021 qui durcissent les règles de vote, en particulier en ce qui concerne l’identification des électeurs et l’utilisation de bulletins de vote anticipés ou par correspondance.

De nouvelles sanctions strictes imposées aux agents électoraux en Géorgie, au Texas, au Kansas et en Iowa rendent plus difficile pour les agents électoraux d’aider les électeurs, par exemple en remettant des bulletins de vote remplis aux personnes qui pourraient avoir besoin d’aide pour le faire.

En Géorgie, il est illégal de fournir de l’eau ou de la nourriture aux personnes qui font la queue dans les bureaux de vote. Le Texas a rendu illégal le fait d’encourager les électeurs à demander des bulletins de vote par correspondance ou de réglementer le comportement des observateurs électoraux.

«Que ce soit l’éducation, les soins de santé ou quoi que ce soit de ce genre, être en mesure d’exercer son droit d’avoir son mot à dire dans ces décisions – c’est ainsi que fonctionne la démocratie», a déclaré Alice Huling, experte en droit de vote et avocate générale du «Campaign Legal Center», un groupe de défense à but non lucratif axé sur les questions électorales.

«Malheureusement, cette capacité – la liberté d’avoir son mot à dire dans ces décisions – a été confrontée à de multiples menaces.», a ajouté Mme Huling.

Bon nombre de ces menaces ont été en réponse directe aux efforts persistants et continus de l’ancien président Donald Trump pour compromettre les résultats des élections de 2020, qui, par toutes les mesures, légales et autres, ont légitimement élu Joe Biden à la Maison-Blanche.

Les critiques affirment que les mesures représentent un vaste effort concerté pour priver certains électeurs du droit de vote aux États-Unis, en particulier les Américains à faible revenu et les personnes de couleur, et pour faciliter la contestation des résultats légitimes des élections.

Les antidotes, disent-ils, sont déjà devant le Congrès.

Si elle est adoptée, la «Freedom to Vote Act» établirait des normes fédérales minimales pour l’accès au vote et rendrait plus difficile pour les acteurs partisans de truquer le processus. Le projet de loi John Lewis, du nom du défunt membre du Congrès de Géorgie et défenseur des droits civiques, est conçu pour limiter la discrimination dans les urnes.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, voit les mesures un peu différemment.

Les démocrates racontent des «histoires fictives effrayantes» sur la menace pour la démocratie, a mentionné M. McConnell dans un communiqué la semaine dernière – preuve que les deux partis se préparent afin que la lutte pour le droit de vote soit une bataille déterminante au Capitole en 2022.

«Il s’agit d’une prise de contrôle que les démocrates recherchent depuis plusieurs années, en utilisant plusieurs justifications différentes, a déclaré M. McConnell. Ce n’est pas un projet de loi sur le « droit de vote ». C’est une prise de contrôle tentaculaire et radicale de notre démocratie.»