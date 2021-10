Dans les coulisses de l’opération de sauvetage de la mine Totten

Danny Taillefer et Jason Leger étaient en plein coeur d’une remise à niveau de leur formation en premiers soins quand le téléphone a sonné.

Shawn Rideout, le secouriste en chef d’Ontario Mine Rescue, était au bout du fil. Trente-neuf mineurs étaient coincés un kilomètre sous terre dans la mine Totten, près de Sudbury, après un accident.

Le puits principal n’était plus accessible, mais les mineurs pourraient sortir de cette mine de la compagnie Vale en suivant un labyrinthe d’échelles.

MM. Taillefer et Leger – des mineurs secouristes avec cet organisme sans but lucratif – ont appris qu’on avait besoin d’eux pour une mission complexe et qu’ils devaient amener des centaines de kilos de cordes et d’autres équipements.

Peu de temps après avoir reçu l’appel, ils ont sauté à bord d’un camion et sont partis de Timmins, en Ontario, pour se rendre jusqu’à la mine de Worthington.

L’opération qui a suivi est devenue ce que les deux hommes ont décrit comme l’événement le plus stressant de leur vie.

«On ne pouvait pas contrôler nos larmes, a confié M. Taillefer à La Presse Canadienne. Tu vas à l’écart, tu t’essuies les yeux, tu reprends sur toi et tu reviens.»

Ontario Mine Rescue était en contact avec l’équipe de réponse d’urgence de Vale depuis le 26 septembre, un dimanche, quand lorsqu’un lourd godet qui devait être descendu au fond de la mine s’est détaché et a bloqué le puits d’accès.

Les réparations risquaient de s’étirer sur plusieurs semaines. Un chemin d’accès secondaire, exigé par la loi ontarienne, était la seule sortie possible.

MM. Taillefer et Leger sont arrivés sur place vers 16 h 30, lundi. À ce moment, quelques secouristes étaient descendus à 564 mètres, où des mineurs se trouvaient dans un refuge d’urgence.

L’équipe préparait ses cordes pour descendre 960 mètres plus bas, où 35 autres mineurs patientaient en regardant des vidéos sur leurs téléphones avec le wifi de la mine.

Les secouristes croyaient que les mineurs en santé pourraient grimper jusqu’à l’extérieur sans problème, avec des cordes et des harnais comme des alpinistes. Mais on savait aussi que quatre mineurs au fond de la mine auraient besoin de beaucoup d’aide.

Il a fallu environ une journée pour installer les cordes. Peu après minuit mardi, les mineurs ont entrepris leur lente ascension.

Les mineurs les plus près de la surface sont partis en premier, et il leur a fallu environ trois heures. Plus bas, des groupes de trois mineurs se sont élancés, avec un secouriste devant eux et un derrière.

Pendant ce temps, M. Taillefer et d’autres secouristes élaboraient un plan pour rescaper les quatre derniers mineurs.

«À ce moment-là ils étaient en bas depuis bien plus que 40 heures, ils étaient épuisés, et certains de ces gars-là ne pouvaient tout simplement pas gravir une échelle physiquement en raison de vieilles blessures ou de problèmes de santé», a expliqué M. Taillefer.

Sans électricité et avec comme seule source de lumière leurs lampes frontales, les secouristes ont utilisé le système de cordes – et beaucoup de muscles – pour tirer trois des quatre derniers mineurs sur 61 mètres.

Il est alors devenu évident qu’ils auraient besoin d’une meilleure stratégie, a dit M. Taillefer.

Les secouristes ont utilisé le système de poulies AZTEK pour absorber une partie du poids des mineurs, a-t-il dit. Les secouristes ont relié deux systèmes ensemble pour rejoindre les mineurs, un avantage mécanique qui divisait par dix le poids à remonter.

«C’était lent, mais ça fonctionnait extrêmement bien», a dit M. Taillefer.

M. Leger a confirmé que le double système de poulies a fait toute une différence. «Ça a été un gros changement et les choses avançaient beaucoup plus vite», a dit l’homme de 49 ans.

L’opération était quand même épuisante. Il fallait trois minutes pour qu’un mineur escalade une échelle de six mètres, a expliqué M. Taillefer.

«Puis nous prenions une pause de 15 minutes», a-t-il ajouté, en confiant qu’il s’allongeait et qu’il essayait de dormir.

Les secouristes repositionnaient ensuite les poulies et recommençaient avec l’échelle suivante.

«Notre dernier gars nous a probablement pris huit ou neuf heures pour franchir 30 des 67 paliers», a-t-il dit.

Les mineurs n’avaient pas été blessés lors de l’accident et il revenait aux secouristes de continuer à assurer leur bien-être – une responsabilité pour laquelle ils ont fini par payer un prix, ont dit les secouristes.

«Il y a des moments où le stress finissait par déborder et tu commençais à pleurer sans aucune bonne raison», a confié M. Taillefer.

Pour M. Leger, c’était la première fois où il «a senti un stress physique se transformer en stress mental».

Mais les deux hommes disent avoir été inspirés par les mineurs.

«Plusieurs de ces gars-là avaient des enfants du même âge que les nôtres et c’était vraiment important pour nous de les renvoyer à la maison», a dit M. Taillefer.

La dernière phase de l’opération a été la plus intimidante.

Environ 564 mètres sous terre, les quatre derniers mineurs et les secouristes étaient confrontés à une dernière échelle de 122 mètres, à un angle de 78 degrés, avec des petits paliers «sur lesquels tu pouvais à peine déposer tes fesses», a dit M. Taillefer.

Trois mineurs ont été capables de sortir, mais pas le quatrième. Les secouristes l’ont donc installé dans un panier qu’ils ont tiré vers le haut, pendant que M. Taillefer gravissait l’échelle à côté de lui.

Deux heures plus tard, près du sommet de cette section, de l’eau congelée s’échappant du roc a aspergé le groupe.

«C’était comme si quelqu’un nous arrosait avec un boyau de pompiers», a décrit M. Taillefer.

Trempé, congelé et épuisé, le groupe est revenu au système AZTEK pour les derniers 61 mètres, jusqu’à l’ascenseur qui les a conduits jusqu’à la surface.

Le dernier mineur et sept secouristes sont arrivés à cet endroit un peu après 4 h, mercredi.

«On aurait dit qu’il y avait cent personnes qui criaient, riaient et pleuraient», a dit M. Taillefer au sujet de la célébration qui a éclaté.

«Et il n’y avait même pas un diachylon sur qui que ce soit», s’est félicité M. Leger.