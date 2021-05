Dans sa défense, la police nie avoir négligé un homme noir mort en garde à vue

NOUVELLE-ORLÉANS — Des policiers poursuivis par la famille d’un homme noir décédé en garde à vue nient l’avoir laissé pendant 48 minutes dans une voiture de police sans surveillance ni aide médicale.

Cette allégation fait partie d’une poursuite fédérale déposée plus tôt cette année par des membres de la famille de Tommie McGlothen Jr., qui est mort alors qu’il était détenu par la police de Shreveport, le 5 avril 2020. Les avocats qui représentent la ville située dans le nord-ouest de la Louisiane, son chef de police ainsi que quatre agents ont répondu aux allégations dans une déclaration déposée vendredi.

Les quatre agents nommés dans la poursuite ont aussi été accusés d’homicide par négligence et de méfait. Ils ont plaidé non coupables et seront jugés dans une cour pénale d’État plus tard cette année.

Les avocats qui représentent la ville et les policiers ont affirmé qu’il y avait des preuves démontrant que les agents ont demandé de l’aide médicale pour M. McGlothen moins d’une minute après l’avoir placé dans un véhicule de patrouille. Selon eux, les ambulanciers sont arrivés sur les lieux en moins de 17 minutes.

La défense nie plusieurs autres allégations contenues dans la poursuite. Entre autres, elle réfute que les agents eussent été avertis que M. McGlothen souffrait d’un problème de santé mentale quand ils l’ont confronté, à la suite d’un appel de sa famille.

M. McGlothen avait eu deux problèmes avec la police en peu de temps dans les jours précédant son décès. La poursuite reproche à la police de ne pas avoir pris en considération qu’il montrait des signes clairs d’une condition appelée syndrome du délire agité. Il est mort en détention à sa troisième rencontre avec les policiers. Selon la police, il était à ce moment accusé d’agression et d’invasion de domicile.

«Toutes les blessures subies par M. McGlothen, incluant sa mort, sont attribuables à sa propre conduite criminelle et/ou à des causes naturelles incontrôlables», a soutenu la défense.

Les avocats de la défense ont aussi reconnu que les policiers ont utilisé un pistolet à impulsion électrique et du poivre de cayenne à l’endroit de M. McGlothen, en plus de lui avoir asséné des coups de matraque. Ils nient toutefois que sa mort ait été causée par des policiers, qui ont affirmé qu’ils ne faisaient que leur travail en tentant de le maîtriser.

Selon le coroner local, M. McGlothen est mort de causes naturelles. Toutefois, il a décrit sa mort comme «potentiellement évitable», en notant qu’il n’a pas reçu d’aide médicale immédiate.