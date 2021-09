Dany Fortin n’a jamais reçu les motifs écrits de sa révocation à la vaccination

OTTAWA — La bataille juridique entourant la destitution soudaine du major-général Dany Fortin à la tête de la campagne de distribution des vaccins au Canada se poursuit mercredi en Cour fédérale.

L’avocate de M. Fortin a conclu ses plaidoiries mercredi matin en affirmant que son client n’avait toujours pas reçu de motifs écrits expliquant pourquoi il avait été démis en mai de ses fonctions à l’Agence de la santé publique du Canada. Elle a aussi plaidé que personne n’avait assumé la responsabilité de cette décision.

L’avocate allègue que M. Fortin a été démis de ses fonctions pour des raisons purement politiques, car le gouvernement libéral s’inquiétait des répercussions dans l’opinion publique lorsqu’on a appris que l’officier faisait l’objet d’une enquête pour une affaire présumée d’inconduite sexuelle remontant à 1988. M. Fortin a été accusé plus tard l’été dernier d’un chef d’agression sexuelle.

En demandant à la juge Ann Marie McDonald de réintégrer son client dans ses fonctions, Me Natalia Rodriguez a soutenu que sa révocation constituait une ingérence politique inappropriée dans le fonctionnement interne de l’armée et qu’elle violait le droit de M. Fortin à une procédure régulière et à la présomption d’innocence.

L’avocate du ministère de la Justice Elizabeth Richards soutient de son côté que le chef d’état-major par intérim, le général Wayne Eyre, a assumé la responsabilité de retirer M. Fortin de la campagne de vaccination, ce qui était tout à fait approprié, selon elle. Me Richards plaide par ailleurs que si M. Fortin avait eu des objections, il aurait pu déposer un grief au sein même de l’armée.

Me Richards estime également que la requête de M. Fortin de reprendre ses fonctions à la tête de la campagne de vaccination est discutable, car ce poste n’existe plus. Elle soutient aussi que contrairement à ce que prétendent les avocats de M. Fortin, l’officier supérieur n’a pas été relevé de ses fonctions militaires: il a plutôt retrouvé son ancien poste au sein de l’armée.