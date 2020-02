D’autres blocages au lendemain des arrestations à Tyendinaga

OTTAWA — Au lendemain d’une dizaine d’arrestations à Tyendinaga en Ontario, d’autres blocages de voies ferrées ou de routes ont fait leur apparition au pays.

Mardi matin, un groupe de personnes en soutien aux chefs héréditaires Wet’suwet’en bloquaient des voies ferroviaires près de Hamilton, causant des perturbations dans le réseau de trains de banlieue GO dans la grande région de Toronto.

Une nouvelle barricade a aussi fait son apparition à Caledonia, non loin de là.

Au Québec, une barricade est toujours maintenue à Kahnawake, à proximité de Montréal, et la circulation est entravée sur la route 344 vers Oka. D’autres manifestants bloquent une portion des rails dans le secteur Lennoxville à Sherbrooke.

Ces manifestants soutiennent les revendications des chefs héréditaires de la nation Wet’suwet’en, dont certains s’opposent au projet de gazoduc Coastal Gaslink dans l’Ouest canadien. Ils exigent que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) quitte leur territoire ancestral, condition que la GRC a acceptée.

Mais, contrairement à ce qui avait été avancé lundi par les ministres du gouvernement Trudeau, aucune rencontre formelle entre les chefs héréditaires et la GRC n’a encore eu lieu. La porte-parole de la GRC Janelle Shoihet dit que des discussions ont lieu en continu et qu’elles ont été «positives» et «respectueuses».

Pendant ce temps, l’industrie et les gouvernements provinciaux s’impatientent.

Comme il l’a fait la veille, le premier ministre du Québec, François Legault, a réitéré que les barricades devaient être levées dans l’immédiat et que la situation actuelle a des «impacts majeurs» sur l’économie québécoise. Il estime les pertes monétaires à 100 millions $ par jour pour la province seulement.

À l’entrée du conseil des ministres à Ottawa, mardi matin, le gouvernement fédéral a été peu loquace.

La ministre Mélanie Joly est d’avis qu’il y a une «amélioration de la situation», puisque certaines marchandises essentielles peuvent être acheminées par des rails du CP pour éviter des pénuries. Ceci dit, elle reconnaît que l’anxiété de la population est grandissante et c’est pour cela que le gouvernement «travaille très très fort pour résoudre la situation», dit-elle.