D’autres dirigeants de Hockey Canada s’exprimeront devant un comité des Communes

OTTAWA — D’autres dirigeants de Hockey Canada comparaîtront devant les membres du Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes à propos des allégations selon lesquelles des joueurs de deux équipes nationales du Championnat mondial junior auraient commis des agressions sexuelles en groupe en 2003 et 2018.

Le comité a convoqué deux jours de réunions afin de démêler ce qui s’est passé. Hockey Canada fait l’objet d’un examen minutieux depuis qu’on a appris en mai que l’organisation s’est entendue à l’amiable avec une présumée victime de viol collectif en 2018 en lui versant une compensation financière. Les détails du règlement, y compris l’identité du plaignant et des hommes impliqués, n’ont pas été rendus publics.

Vendredi, la nouvelle d’une autre allégation liée à l’équipe de 2003 à Halifax a éclaté.

Le gouvernement du Canada a coupé le financement de Hockey Canada et ordonné un audit et un certain nombre d’entreprises commanditaires ont suspendu leur financement en conséquence.

Scott Smith, président et chef de l’exploitation de Hockey Canada, et le chef de la direction récemment retraité, Tom Renney, ont été interpellés par des parlementaires lors d’une réunion de comité le mois dernier. Les deux devraient être de retour mercredi.

Les députés entendront également un associé du cabinet d’avocats qui a mené l’enquête de Hockey Canada sur les allégations de 2018, le président de la Ligue canadienne de hockey (LCH), Dan McKenzie, de même que l’ancien vice-président des assurances et de la gestion des risques de Hockey Canada, Glen McCurdie.

La ministre des Sports, Pascale St-Onge, doit comparaître ce mardi. Le comité entendra également le président et chef de la direction de la compagnie d’assurance BFL Canada et les commissaires des trois circuits juniors majeurs du Canada : ceux de l’ouest, de l’Ontario et du Québec.

Entre-temps, Hockey Canada a créé un plan pour combattre la culture toxique. Il comprend la mise en œuvre d’un système centralisé de suivi et de signalement des plaintes d’abus, qui sera en place d’ici septembre. Les résultats seront publiés chaque année.

Hockey Canada a également promis qu’un conseil d’administration indépendant serait nommé d’ici le 15 septembre pour assurer que le plan soit mis en œuvre.