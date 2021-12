D’autres éclosions sont signalées dans des prisons fédérales

OTTAWA — De plus en plus de prisons fédérales signalent des éclosions de COVID-19, la flambée des infections affectant à la fois les détenus et un grand nombre de membres du personnel.

Service correctionnel du Canada (SCC) affirme faire face à de nouvelles éclosions dans trois établissements: l’Établissement de l’Atlantique au Nouveau-Brunswick; Drumheller en Alberta; et Stony Mountain au Manitoba.

L’agence indique qu’un total de 18 détenus et 60 membres du personnel ont été déclarés positifs à la COVID-19 dans ces établissements, avec 41 membres du personnel infectés à Drumheller seulement.

Les services correctionnels ont rapporté jeudi qu’un total de 160 membres du personnel pénitentiaire à travers le pays étaient atteints de la COVID-19, ainsi que 88 détenus.

Mais il n’était pas immédiatement clair si ce nombre comprenait les éclosions à l’Établissement de l’Atlantique, à Drumheller et à Stony Mountain.

Les services correctionnels sont également aux prises avec une éclosion signalée précédemment à l’Établissement de La Macaza dans les Laurentides, où 15 membres du personnel ont été déclarés positifs.

La porte-parole Marie Pier Lecuyer avait précédemment déclaré que les niveaux de dotation de l’établissement au Québec étaient adéquats malgré les infections.

Cette dépêche a été produite avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.