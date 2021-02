D’autres écoles rouvriront lundi en Ontario, mais pas dans le Grand Toronto

TORONTO — La majorité des écoles qui étaient encore fermées en Ontario rouvriront lundi prochain, mais celles des régions de Toronto, de Peel et de York devront patienter une semaine de plus.

Le gouvernement ontarien a annoncé mercredi que les élèves de 13 régions sanitaires, dont Hamilton et Windsor, retourneront en classe le 8 février; les autres retrouveront leur pupitre le 15 février. Le gouvernement avait précédemment indiqué que tous les élèves toujours en apprentissage à distance pourraient retourner en classe d’ici le mercredi 10 février.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré mercredi que son gouvernement avait pris ces décisions sur les conseils des médecins hygiénistes locaux et du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario.

«Nous avons constaté une baisse constante des indicateurs clés de transmission et, avec le plein appui du médecin hygiéniste en chef (…) l’Ontario est prêt à rouvrir nos écoles parce qu’elles sont sécuritaires», a soutenu le ministre.

M. Lecce a toutefois précisé que le gouvernement continuerait de surveiller les tendances de la COVID-19 et prendrait d’autres mesures si nécessaire. Le ministre a précisé que le gouvernement avait ajouté un certain nombre de mesures sanitaires et alloué 341 $ en financement fédéral, afin d’améliorer la sécurité dans les écoles pour les élèves et le personnel.

Les fonds fédéraux seront versés aux conseils scolaires pour diverses mesures, notamment pour embaucher plus de personnel d’entretien ménager, acheter de l’équipement de protection individuelle et améliorer la filtration de l’air dans les écoles.

Le gouvernement effectuera également des tests asymptomatiques dans les écoles de toute la province, avec la capacité d’effectuer 25 000 tests en laboratoires et 25 000 tests rapides par semaine.

Après les vacances des Fêtes, tous les élèves en Ontario avaient recommencé l’école à la maison, dans le cadre d’un confinement à l’échelle provinciale décrété le 26 décembre. Le gouvernement a ensuite adopté une approche ciblée, par régions sanitaires, pour une réouverture progressive des écoles dans la province.

Ainsi, les écoles du nord de l’Ontario et des régions rurales avaient été les premières à rouvrir, le 11 janvier. D’autres ont suivi deux semaines plus tard, puis d’autres encore le 1er février dernier. On annonce maintenant de nouvelles réouvertures d’écoles les 8 et 15 février. Le gouvernement a par ailleurs prévenu mercredi que les bureaux régionaux de santé publique ont toujours le pouvoir de fermer des écoles, si nécessaire.

L’Ontario signalait mercredi 1172 nouveaux cas de COVID-19 et 67 décès supplémentaires liés au virus, mais les responsables rappellent encore une fois que ces bilans sont actuellement faussés par un problème informatique. La migration des données de Toronto vers la base de données provinciale entraîne un «nettoyage des données» qui affecte les bilans quotidiens.