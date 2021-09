D’autres élections dans 18 mois? Trudeau soutient avoir mal compris Pierre Bruneau

MONTRÉAL — Le chef libéral Justin Trudeau soutient avoir mal compris l’animateur Pierre Bruneau, lors du débat de TVA, qui lui demandait si le pays allait être replongé en élections dans 18 mois advenant un autre gouvernement libéral minoritaire.

Vers la fin du débat, M. Trudeau en a fait sourciller plus d’un lorsqu’il a déclaré qu’il «pense qu’on se retrouverait peut-être dans 18 mois dans une autre élection» advenant ce scénario. Il a été appelé à préciser sa pensée, lors d’une conférence de presse après coup.

«Je ne veux pas tomber dans l’hypothétique», a-t-il répondu. «La réalité, c’est que la (durée de) vie moyenne d’un Parlement minoritaire au Canada, c’est de 18 mois. On est déjà dans le Parlement minoritaire le cinquième plus long de l’histoire du pays, mais quand M. Bruneau a parlé de 18 mois, j’ai compris qu’il parlait de la vie moyenne d’un Parlement minoritaire», a-t-il poursuivi.

Les autres chefs ont tous dit vouloir éviter le scénario d’élections anticipées, déplorant que le chef libéral ait plongé le pays en élections en pleine pandémie. Devant les journalistes, M. Trudeau a offert, une fois de plus, un plaidoyer pour la tenue de ce scrutin.

«C’est maintenant qu’on est en train de prendre des grandes décisions pour les Québécois, pour tous les Canadiens: comment on va en finir avec la pandémie en utilisant la vaccination, comment on va investir dans les garderies que (le chef conservateur Erin) O’Toole veut « scrapper », comment on va faire encore plus contre les changements climatiques avec encore plus d’ambition», a-t-il dit.

«C’est maintenant que ça doit se décider, pas dans un an, pas dans deux ans», a-t-il insisté.

M. Trudeau pense avoir réussi à démontrer, jeudi soir, les différences entre son approche et celle des conservateurs. Et il a appelé les électeurs à lui donner un mandat fort, en prenant soin d’éviter le mot «majorité».

«Je pense que les gens comprennent à quel point il y a des visions et des contrastes dans nos approches par rapport à en finir avec la pandémie, par rapport à comment on va rebâtir en mieux. J’ai hâte de pouvoir entreprendre de grandes choses avec les Québécois, avec tous les Canadiens dans les années à venir, mais tout d’abord, il faut être sans équivoque d’en finir avec la pandémie», a-t-il dit.