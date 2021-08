D’autres évacuations à cause des incendies de forêt en C.-B.

VANCOUVER — Un incendie de forêt qui a éclaté dimanche près de West Kelowna, en Colombie-Britannique, couvre maintenant au moins deux kilomètres carrés et a forcé des évacuations dans un vaste quartier de cette ville de la vallée de l’Okanagan.

L’incendie hors de contrôle a été observé pour la première fois entre Peachland et West Kelowna, juste au nord d’une grande route, et a forcé près de 500 évacuations en quelques heures.

Le violent incendie de Mount Law est l’un des nombreux incendies qui ont éclaté pendant la nuit, dont un qui fait maintenant rage des deux côtés de la route Coquihalla entre Merritt et Kamloops, fermant ce lien clé nord-sud vers et depuis l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Des alertes d’évacuation sont également lancées pour les 7000 résidents de Merritt et pour plus de 700 propriétés à la périphérie sud-ouest de Kamloops, alors que des incendies de forêt distincts menacent ces régions.

L’incendie de 622 kilomètres carrés à White Rock Lake, qui a détruit des maisons et des propriétés entre Kamloops et Vernon plus tôt ce mois-ci, menaçait des maisons le long de la rive nord-ouest du lac Okanagan.

Une partie du canton de Spallumcheen, au nord du lac, a été évacuée dimanche soir en raison de cet incendie, tandis que les résidents d’Armstrong, à proximité, doivent être prêts à partir rapidement.

L’agence de protection des forêts contre le feu indique que près de 270 incendies brûlent actuellement dans tous les coins de la Colombie-Britannique. Plusieurs d’entre eux continuent de menacer des propriétés, y compris celui qui a détruit le village de Lytton en juin et un incendie de 316 kilomètres carrés à l’ouest de Prince George.