D’autres frappes russes font d’autres victimes en Ukraine

KYIV, Ukraine — Des missiles russes qui ont frappé une ville du centre de l’Ukraine ont tué au moins 20 personnes et en ont blessé environ 90 autres jeudi, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Le président du pays a qualifié l’attaque «d’acte de terrorisme ouvert» contre des civils dans des lieux sans valeur militaire.

La police nationale ukrainienne a précisé que trois missiles avaient touché un immeuble de bureaux et endommagé des bâtiments résidentiels voisins à Vinnytsia, à 268 kilomètres au sud-ouest de la capitale, Kyiv.

Un sous-marin russe dans la mer Noire a tiré des missiles de croisière Kalibr sur la ville, et trois enfants figuraient parmi les morts, a écrit le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko, sur l’application de messagerie Telegram. L’armée russe n’a pas confirmé la frappe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suggéré que l’attaque visait délibérément des civils. La frappe s’est produite alors que des responsables gouvernementaux d’environ 40 pays se réunissaient à La Haye pour discuter de la coordination des enquêtes et des poursuites concernant les crimes de guerre potentiels commis en Ukraine.

«Chaque jour, la Russie détruit la population civile, tue des enfants ukrainiens, dirige des missiles sur des objets civils où il n’y a pas de cibles militaires. Qu’est-ce que c’est, sinon un acte de terrorisme ouvert?», a écrit M. Zelensky sur Telegram.

Vinnytsia est l’une des plus grandes villes d’Ukraine, avec une population de 370 000 habitants. Des milliers de personnes de l’est de l’Ukraine, où la Russie a concentré son offensive, y ont fui depuis le début de la guerre.

Les missiles ont déclenché un incendie qui s’est propagé pour engloutir 50 voitures dans un parking adjacent, ont indiqué des responsables. La police ukrainienne a annoncé que des personnes étaient portées disparues. Le gouverneur de la région de Vinnytsia, Serhiy Borzov, a ajouté que les systèmes de défense aérienne ukrainiens avaient abattu quatre autres missiles au-dessus de la zone.

Avant que les missiles ne frappent Vinnytsia, le bureau du président a signalé la mort de cinq civils et des blessures à huit autres lors d’attaques russes au cours de la dernière journée.

Une personne a été blessée lorsqu’un missile a endommagé plusieurs bâtiments dans la ville méridionale de Mykolaïv tôt jeudi, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Une attaque au missile mercredi a tué au moins cinq personnes dans la ville.

Les forces russes ont également poursuivi leurs attaques d’artillerie et de missiles dans l’est de l’Ukraine, principalement dans la province de Donetsk après avoir dépassé Lougansk, la ville voisine. La ville de Lysychansk, dernier grand bastion de la résistance ukrainienne à Lougansk, est tombée aux mains des forces russes au début du mois.

Lougansk et Donetsk forment ensemble le Donbass, une région principalement russophone d’usines sidérurgiques, de mines et d’autres industries.

Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a exhorté les habitants à évacuer le plus «rapidement possible».

«Nous exhortons les civils à quitter la région, où l’électricité, l’eau et le gaz manquent après les bombardements russes, a déclaré M. Kyrylenko dans des propos télévisés. Les combats s’intensifient et les gens devraient cesser de risquer leur vie et quitter la région.»

Le ministère britannique de la Défense a indiqué jeudi que malgré la poursuite des bombardements dans la région du Donbass, les forces russes n’avaient pas réalisé de gains territoriaux majeurs ces derniers jours.

«Les véhicules vieillissants, les armes et les tactiques de l’ère soviétique utilisés par les forces russes ne se prêtent pas à une reprise ou à un élan rapide à moins d’être utilisés en masse écrasante ― ce que la Russie est actuellement incapable de mettre à profit», a expliqué le ministère britannique.

Les forces russes et les militaires ukrainiens cherchent à reconstituer leurs stocks épuisés de véhicules aériens sans pilote pour localiser les positions ennemies et guider les frappes d’artillerie.

Les deux parties cherchent à se procurer des drones avancés résistants au brouillage qui pourraient offrir un avantage décisif. Les responsables ukrainiens affirment que la demande pour une telle technologie est «immense» avec des efforts de financement participatif en cours pour lever les fonds nécessaires aux achats.