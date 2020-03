D’autres mesures pour attirer et retenir la main-d’oeuvre dans le budget Girard

MONTRÉAL — Le deuxième budget du ministre des Finances, Eric Girard, inclura d’autres mesures pour tenter de résoudre les problèmes de recrutement et de rétention de la main-d’oeuvre, alors que le chômage au Québec affiche un creux historique.

Interviewé lundi, à la veille de la présentation du budget, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a confirmé qu’il faut s’attendre à des mesures nouvelles et à des mesures bonifiées qui viseront particulièrement les bassins de main-d’oeuvre qui sont sous-représentés.

Par exemple, il existe déjà des crédits d’impôt de prolongation de carrière qui sont destinés aux travailleurs d’expérience, ainsi que des crédits d’impôt pour les petites et moyennes entreprises qui embauchent ou maintiennent en emploi des travailleurs âgés de 60 ans et plus. Il s’agit de l’une des clientèles ciblées par le ministère du Travail.

Le ministre Boulet a noté que d’autres mesures seront également présentées «hors budget» pour favoriser une meilleure intégration des clientèles ciblées.