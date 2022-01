D’autres provinces réduisent la période d’isolement pour maintenir les services

D’autres provinces ont réduit les exigences d’isolement pour les personnes déclarées positives à la COVID-19 vendredi dans le but d’amoindrir les pénuries de personnel, car le variant Omicron continue de générer une flambée des cas.

La Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Alberta et le Nouveau-Brunswick sont devenus les dernières provinces à réduire à cinq jours l’isolement pour les personnes ayant reçu au moins deux doses d’un vaccin si elles contractent le virus.

«Avec l’augmentation rapide du nombre (de cas), nous sommes confrontés à certains défis», a déclaré la Dre Bonnie Henry, médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique.

«La maladie que nous observons, en particulier chez les travailleurs de la santé, commence à avoir des impacts sur notre système de santé et notre système de soins de longue durée», a-t-elle fait valoir.

Ceux qui sont encore symptomatiques après cinq jours doivent continuer à s’isoler jusqu’à ce qu’ils se sentent mieux, et ceux qui deviennent asymptomatiques doivent porter un masque en présence d’autres personnes pendant cinq jours supplémentaires – selon des règles également entrées en vigueur en Alberta vendredi.

Des recherches préliminaires laissent croire que le variant Omicron provoque des complications moins sérieuses que les souches précédentes. Mais des experts disent que le grand nombre de cas – causés par la transmissibilité élevée d’Omicron – menace de submerger les systèmes de santé à la fois parce que plus de personnes seront hospitalisées et plus de travailleurs de la santé seront infectés.

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, a déclaré que sa province connaît également une pénurie de personnel en raison d’Omicron.

«Nous nous attendons à ce que la situation devienne encore plus difficile alors que nous vivons cette plus récente vague de COVID-19», a-t-elle précisé.

Le Québec et l’Ontario ont déclaré avoir plus de 1000 patients atteints de la COVID-19 hospitalisés. Le Québec signalait vendredi 151 personnes dans des unités de soins intensifs avec le virus, tandis que l’Ontario en a signalé 205.

L’Ontario et la Saskatchewan ont tous deux annoncé jeudi qu’ils réduisaient la période d’isolement à cinq jours.

Visant à éviter des bris de services et davantage de délestage, Québec a annoncé cette semaine qu’il permettra à des travailleurs de la santé atteints de la COVID-19 de travailler sous certaines conditions. Les directives doivent permettre de ramener au travail des employés d’autres secteurs jugés essentiels.

Les annonces ont fait suite à une décision lundi des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis sur une réduction de la période d’isolement.