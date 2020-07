D’autres régions de l’Ontario, dont Toronto, entrent dans la phase 3

TORONTO — Davantage d’entreprises et d’espaces publics pourront rouvrir vendredi à Toronto et dans la région voisine de Peel, alors que ces zones rejoindront la majeure partie de l’Ontario à l’étape 3 du plan de déconfinement du gouvernement Ford.

Mais la province note que la région de Windsor-Essex, qui a vu des éclosions de COVID-19 dans certaines de ses fermes, demeurera à l’étape 2 pour le moment.

Dans un communiqué publié mercredi matin, la province affirme qu’elle continuera de surveiller la situation à Windsor-Essex et de fournir une aide au moyen de mesures telles que le dépistage dans les exploitations agricoles.

Les trois régions avaient été retenues plus longtemps à l’étape 2 parce que les responsables voulaient plus de données avant de donner le feu vert pour une réouverture plus large.

Vingt-quatre des 34 bureaux de santé publique de l’Ontario ont été autorisés à entrer à l’étape 3 le 17 juillet, et sept autres se sont joints à eux le 24 juillet.

À l’étape 3, presque tous les espaces publics et entreprises peuvent rouvrir, avec des mesures sanitaires en place, et les gens peuvent se rassembler en groupes plus nombreux.

«Alors qu’un plus grand nombre de restaurants, de cinémas et d’entreprises peuvent raccrocher leur panneau « Ouvert aux affaires », nous demandons à tout un chacun de respecter les conseils de santé publique et d’agir de façon responsable», a déclaré le premier ministre Doug Ford dans un communiqué.

«Nous avons accompli d’énormes progrès qui nous permettent de retourner cet été à une situation qui se rapproche un peu plus de nos vies normales, mais la COVID-19 reste un danger bien réel. Ce virus est encore parmi nous et nous devons être extrêmement prudents afin d’éviter de provoquer une flambée ou une éclosion. J’exhorte vivement tous les Ontariens et Ontariennes à continuer de respecter les protocoles de santé publique.»

Deux villes se trouvant dans l’étape 3, Ottawa et Sudbury, ont vu de nouveaux cas de COVID-19 émerger ces derniers jours, mais M. Ford a déclaré mardi qu’il n’était prévu d’annuler les réouvertures dans aucune région.