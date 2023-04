D’autres tempêtes menacent le sud et le Midwest des États-Unis

De nouvelles intempéries, y compris des tornades, menaçaient mardi et mercredi des secteurs du sud et du Midwest des États-Unis qui ont été matraqués par des tempêtes mortelles il y a à peine quelques jours.

Le mauvais temps ciblait notamment le Missouri, le sud-ouest de l’Oklahoma et le nord-est du Texas. Un risque élevé d’incendie planait plus au sud et à l’ouest.

La région de Quad Cities, dans l’Iowa et l’Illinois, a été fouettée mardi matin par des bourrasques de 145 kilomètres/heure et martelée par des grêlons de la taille d’une balle de baseball. On ne rapporte pas de blessures, mais des arbres ont été déracinés et quelques commerces endommagés.

Environ 23 000 personnes étaient privées d’électricité dans l’Illinois mardi après-midi, selon le site poweroutage.us.

Dans la région de l’Upper Midwest, le risque de tornade était particulièrement prononcé en après-midi et en soirée mercredi. Des secteurs du Missouri et de l’Arkansas seront menacés pendant la nuit.

Des tempêtes violentes pourraient donner naissance à des tornades puissantes et à des grêlons de bonne taille mercredi dans l’est de l’Illinois, dans la portion inférieure du Michigan et dans la vallée de l’Ohio.

Des sections du Kentucky, du Missouri, de Tennessee et de l’Arkansas sont aussi menacées.

Des tornades ont balayé 11 États la semaine dernière, faisant au moins 32 morts.

Les mêmes conditions que celles qui ont alimenté les tempêtes de la semaine dernière ― une zone de basse pression combinée à de puissants vents soufflant du sud ― prévaudront mardi et mercredi, ont prévenu les météorologues.

Un avertissement de blizzard était en vigueur pour la quasi-totalité des deux Dakotas jusqu’à mercredi soir. Le Service national de météorologie des États-Unis a prédit que des secteurs du Dakota du Sud pourraient recevoir jusqu’à 40 centimètres de neige et être balayés par des vents de 90 kilomètres/heure.

Des dizaines d’écoles étaient fermées au Dakota du Sud mardi, tout comme la majorité des bureaux gouvernementaux.

Un avertissement de tempête hivernale a été lancé dans le nord du Minnesota. Le sud de l’État pourrait être le théâtre de tempêtes qui généreront de la grêle et des vents puissants.

Un risque élevé d’incendie était noté dans l’ouest de l’Oklahoma, dans la Panhandle du Texas, dans le nord-est du Nouveau-Mexique et dans le sud-est du Colorado. Le service météorologique rapporte un faible taux d’humidité, de la végétation sèche et des rafales de 110 kilomètres/heure.