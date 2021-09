Des centaines d’enfants sur les listes d’attente de la DPJ à Montréal

MONTRÉAL — Bien que les Directions de la protection de la jeunesse (DPJ) de Montréal rapportent une baisse des signalements par rapport à l’année précédente, les listes d’attente demeurent «élevées», notamment en raison du manque d’intervenants.

En date de mercredi matin, un total de 741 enfants étaient en attente pour des besoins de protection sur le territoire de la métropole québécoise. Un nombre «extrêmement préoccupant» pour la directrice de la DPJ du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Assunta Gallo.

«On n’a jamais vu des listes d’attente si élevées à Montréal, mais également dans d’autres régions. Ça s’explique par le fait qu’on avait eu des hausses des signalements les autres années, mais également par le fait qu’on a une pénurie de main-d’oeuvre», a-t-elle exposé en conférence de presse, mercredi.

La directrice de la DPJ au CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, Linda See, a relaté que l’embauche d’intervenants pourrait «rapidement» aider à réduire sa liste d’attente.

Beaucoup d’efforts sont mis pour le recrutement et la rétention de personnel, a mentionné Mme Gallo. Une cinquantaine de postes sont à combler à Montréal pour répondre à la demande.

L’exode des intervenants «ne fait qu’accentuer la surcharge de travail», selon l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). Son président, Robert Comeau, demande de «bonifier drastiquement les conditions de travail» actuelles pour améliorer le bilan de la DPJ.

«Si François Legault aime bien se comporter en bon père de famille, il est grand temps qu’il prenne soin de nos enfants et de ceux et celles qui s’en occupent», a-t-il ajouté dans un communiqué.

La surcharge de travail «crée une situation insoutenable» pour les travailleurs et «limite grandement leur capacité d’action», soutient le syndicat qui représente la majorité des intervenants en centre jeunesse au Québec.

«Près de six mois après le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, pourquoi est-ce que nous ne voyons aucun changement dans les ratios de dossiers par intervenant? N’attendons pas d’autres drames, c’est maintenant qu’il faut donner un grand coup de barre», a réclamé le responsable du dossier des centres jeunesse à l’APTS, Sébastien Pitre.

Baisse des signalements

Au chapitre des signalements, les DPJ de la métropole en ont traité plus de 15 000 entre avril 2020 et mars 2021, selon leur bilan annuel publié mercredi. Une baisse de 3,1 % qui pourrait s’expliquer par le confinement en début de pandémie, a indiqué Mme Gallo.

À ses yeux, cette diminution ne signifie pas pour autant que la situation s’améliore. «Le moment où les milieux scolaires ont (r)ouvert, on voit une hausse des signalements. Est-ce qu’on va reprendre les mêmes tendances que les années précédentes? Ça reste à voir encore», a-t-elle analysé.

Les deux directions ont tout de même retenu un nombre presque similaire de signalements, soit plus de 7300.

Les cas de mauvais traitements psychologiques ont toutefois connu une hausse à Montréal, avec 1821 signalements retenus contre 1654 l’année précédente. Et dans 75 % de ces cas, les enfants sont exposés à de la violence conjugale, a indiqué Mme Gallo.

Faisant référence aux 14 féminicides survenus au Québec depuis le début de l’année, Assunta Gallo veut s’attarder à ce phénomène qui touche des mères d’enfants, en misant sur la prévention et la responsabilité collective.

«On n’arrive pas un jour à un féminicide. On ne se réveille pas le matin et c’est une situation qui arrive. Il y a tout un cycle et ça s’aggrave», a-t-elle fait valoir.

Les abus physiques et la négligence sont les deux autres problématiques les plus rapportés aux DPJ de Montréal au cours de la dernière année.

Dans l’ensemble du Québec, le nombre de signalements a quelque peu descendu pour atteindre 117 904 en comparaison à 118 316 en 2019-2020. «En moyenne, 323 situations d’enfants sont signalées chaque jour au Québec», a précisé Mme Gallo.

Une baisse importante du nombre de signalements a été constatée au cours des premiers mois de la pandémie. Mais le nombre de dossiers traités a toutefois connu une hausse de 2,7 % pour totaliser 44 728.

Vaccination

Une forte majorité des employés en centre jeunesse sont vaccinés à Montréal, avec des taux respectivement de 96 % et 98 % du côté des directions du Centre-Sud et de l’Ouest-de-l’île.

Les intervenants en centre jeunesse font partie des travailleurs de la santé et des services sociaux du système public qui doivent être obligatoirement vaccinés d’ici le 15 octobre, à défaut de quoi ils pourraient se retrouver en congé sans solde s’ils ne peuvent être replacés ailleurs dans le réseau.

«Dans ma direction, ça représente 11 personnes qui n’ont pas été vaccinées. On a décidé de prendre une approche très individualisée. Chaque personne est contactée individuellement. On voit ce qu’on peut faire avec eux, comment on pourrait s’organiser», a expliqué Mme Gallo.