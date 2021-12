David Cohen se met au travail comme nouvel ambassadeur des États-Unis au Canada

WASHINGTON — David Cohen se met enfin au travail en tant que nouvel ambassadeur des États-Unis au Canada – le premier à occuper ce poste à temps plein depuis 2019.

Cohen, avocat, lobbyiste et ancien cadre technologique américain, a présenté mardi ses lettres de créance à la gouverneure générale Mary Simon lors d’une cérémonie à Rideau Hall.

Dans un communiqué, il affirme que sa priorité absolue sera de préserver et de renforcer les relations privilégiées entre les deux pays.

M. Cohen, qui était auparavant conseiller principal et responsable de la diversité chez le géant américain des communications Comcast, a été nommé en juillet par le président Joe Biden.

Les observateurs affirment qu’il sera occupé: un certain nombre d’irritants compliquent les relations entre les États-Unis et le Canada sous l’administration Biden, notamment un projet de crédit d’impôt pour les véhicules électriques qui menace la santé du secteur automobile canadien.

David Cohen est le premier ambassadeur des États-Unis à temps plein à Ottawa depuis que l’ambassadrice nommée par Donald Trump, Kelly Craft, a décampé en août 2019 pour servir l’ambassadeur américain aux Nations Unies.

Malgré son expérience dans le secteur des affaires, M. Cohen n’est pas étranger aux cercles politiques. En plus d’être le principal lobbyiste de Comcast, il a été pendant cinq ans chef de cabinet du maire de Philadelphie, Ed Rendell, dans les années 1990.

Il a également organisé le premier événement de collecte de fonds de la campagne électorale présidentielle à succès de Joe Biden en 2020.

«Je connais le président Biden et sa famille depuis trois décennies, et j’ai été profondément honoré lorsqu’il m’a demandé de servir de représentant personnel au Canada», a déclaré M. Cohen dans un communiqué transmis après la cérémonie.

Les deux pays, a-t-il dit, sont «liés non seulement par le commerce ou les traités, mais par des valeurs partagées, par des amitiés durables entre nos peuples et par des familles des deux côtés de notre frontière».

David Cohen a déclaré qu’il se concentrerait initialement sur la mise en œuvre des éléments de la soi-disant «feuille de route» des priorités partagées entre les États-Unis et le Canada que les deux dirigeants ont définies en février après l’inauguration de M. Biden.

Mais ce programme a été largement dépassé par un certain nombre de problèmes, notamment le crédit d’impôt pour les véhicules électriques, des approches divergentes des restrictions de voyage à la frontière canado-américaine, des désaccords sur l’accord États-Unis-Mexique-Canada et des droits américains plus élevés sur le bois d’œuvre résineux canadien.

L’arrivée de David Cohen à Ottawa survient moins d’un mois après que le premier ministre Justin Trudeau a passé deux jours à Washington dans l’espoir de convaincre le président Biden de reconsidérer le plan de crédit d’impôt.

Les experts de l’industrie canadienne affirment que si elles sont adoptées par le Congrès, les incitatifs – d’une valeur allant jusqu’à 12 500 $ US pour un acheteur de voiture neuve si le véhicule a été construit sur le sol américain avec des syndicats – porteraient un dur coup au secteur automobile au nord de la frontière.