De fortes explosions ébranlent plusieurs quartiers de la capitale libanaise

BEYROUTH — De puissantes explosions ont secoué la capitale libanaise mardi, détruisant une grande partie du port et endommageant de nombreux bâtiments à des kilomètres de là. Des témoins ont rapporté avoir vu de nombreuses personnes blessées par des éclats de verre et des débris.

Un photographe de l’Associated Press qui se trouvait près du port de Beyrouth a vu des personnes blessées au sol et des dommages très importants au centre-ville. Les hôpitaux ont appelé les citoyens à donner du sang, mais le nombre de blessés n’est pas connu pour le moment.

L’explosion a été ressentie dans plusieurs quartiers de la capitale et une épaisse fumée flottait au-dessus de la ville. Des personnes vivant à plusieurs kilomètres du port ont signalé que leurs fenêtres avaient éclaté et que des balcons étaient tombés.

Dans une vidéo diffusée en ligne, on peut voir une colonne de fumée s’élevant de la zone portuaire après ce qui semblait être l’explosion initiale, suivie d’une autre puissante explosion qui a provoqué une onde de choc à travers la ville.

La cause des explosions n’était pas claire dans l’immédiat. Certaines chaînes de télévision libanaises ont rapporté qu’elles s’étaient produites dans une zone du port où des pièces pyrotechniques étaient stockées.

L’incident survient alors que le Liban traverse sa pire crise économique et financière depuis des décennies, et dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah le long de la frontière sud du Liban.