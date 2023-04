De fortes pluies sont attendues ces prochaines heures au Québec

MONTRÉAL — De nombreux cours d’eau seront à surveiller ces prochaines heures au Québec, alors qu’Environnement Canada prévoit des épisodes de forte pluie pour de nombreux secteurs de la province dimanche et lundi.

Selon les prévisions publiées dimanche matin par le service météorologique fédéral, la région de Montréal et ses environs doivent s’attendre à des niveaux de pluie allant de 30 à 50 millimètres de dimanche soir à lundi. C’est aussi le cas pour l’Abitibi, l’Estrie et la Mauricie.

Dans la région de Québec, les Laurentides et Lanaudière, Environnement Canada prévoit plutôt de 40 à 60 millimètres de pluie, évoquant même la possibilité d’avoir jusqu’à 70 millimètres dans la région de Charlevoix. Pour les secteurs plus au nord, le plus fort des précipitations est attendu lundi.

Dans ses avertissements de pluie, Environnement Canada prévient que les pluies fortes peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes, en plus de provoquer des inondations dans les basses terres.

Dimanche matin, une douzaine d’inondations mineures étaient d’ailleurs déjà rapportées sur le site de surveillance du ministère de la Sécurité publique.

Le lac des Deux Montagnes, le lac Maskinongé, le lac Saint-Pierre, la rivière de la Petite Nation, la rivière des Outaouais, la rivière Noire et la rivière des Prairies présentaient alors tous des conditions d’inondations mineures à certains endroits.

La météo a gardé les riverains de nombreuses municipalités du Québec aux aguets tout au long du mois d’avril, alors que de nombreux cours d’eau sont sortis de leur lit à la suite des importantes quantités de pluie tombées sur la province.