De hauts dirigeants du NORAD plaident pour une nouvelle approche de la défense

WASHINGTON — Le directeur adjoint des opérations et l’ancien commandant du système de défense partagé de l’Amérique du Nord exhortent le Canada et les États-Unis à prendre au sérieux les enjeux auxquels fait face le NORAD au 21e siècle.

Le brigadier général de l’armée de l’air américaine Peter Fesler et l’ancien commandant du NORAD qui vient tout juste de prendre sa retraite, le général Terrence O’Shaughnessy, détaillent leurs recommandations dans un nouvel article publié vendredi par l’Institut du Canada du Centre Wilson.

Le cœur de leur stratégie est le SHIELD, un «écosystème intégré à plusieurs niveaux de défense du territoire» qui s’appuie sur un système d’apprentissage automatique axé sur les données conçu pour permettre aux piliers militaires existants de mieux partager et exploiter les informations.

MM. Fesler et O’Shaughnessy affirment que des adversaires comme la Russie et la Chine sont de mieux en mieux placés pour exploiter les «coutures» qui existent actuellement entre les systèmes de défense aérienne, maritime et antimissile de l’Amérique du Nord et les réseaux d’alerte rapide.

Le système SHIELD, écrivent-ils, permettrait d’utiliser les données actuellement générées par ces entités qui fonctionnent de façon indépendante pour y rechercher des modèles de comportement et anticiper les décisions potentielles de l’ennemi avant qu’elles ne soient mises en application.

Dans leur article, les deux hauts gradés indiquent qu’un système expérimental connu sous le nom de Pathfinder démontre déjà le potentiel du SHIELD, en extrayant et en traitant plus de données à partir de systèmes et de capteurs existants sans nécessiter de mises à niveau coûteuses.