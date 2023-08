De jeunes militants environnementaux du Montana remportent une bataille juridique

HELENA, Mont. — Une juge du Montana s’est rangée lundi du côté de jeunes militants environnementaux qui estiment que des agences de cet État violent leur droit constitutionnel à un environnement propre et sain en autorisant l’exploitation de combustibles fossiles sans tenir compte de ses effets sur le climat.

La décision rendue dans le cadre du premier procès du genre aux États-Unis s’ajoute à un petit nombre de décisions judiciaires dans le monde qui ont établi l’obligation des gouvernements de protéger leurs citoyens contre les changements climatiques.

La juge Kathy Seeley a ainsi conclu que la politique utilisée par le Montana pour évaluer les demandes de permis pour des projets liés aux combustibles fossiles — qui ne permet pas aux agences d’évaluer les effets des émissions de gaz à effet de serre (GES) — est inconstitutionnelle.

La juge Seeley a écrit dans son jugement que les émissions de GES du Montana et les changements climatiques se sont avérés être des facteurs importants qui entraînent des conséquences sur l’environnement, en plus de causer des dommages et des blessures aux jeunes.

Cependant, il appartient à la législature de l’État de déterminer comment elle veut rendre sa politique conforme à la Constitution. On ne risque donc pas de voir de changement immédiat dans cet État allié de l’industrie des énergies fossiles et où les républicains sont majoritaires.

Julia Olson, une avocate qui représente le groupe de jeunes militants, a publié un communiqué qualifiant la décision de «grande victoire pour le Montana, pour la jeunesse, pour la démocratie et pour notre climat».

«Alors que les incendies font rage dans l’Ouest, alimentés par la pollution des combustibles fossiles, la décision d’aujourd’hui (lundi) dans le Montana change la donne et marque un tournant dans les efforts de cette jeune génération pour sauver la planète des effets dévastateurs du chaos climatique causé par l’activité humaine», a souligné Me Olson.

La porte-parole du bureau du procureur général du Montana, Emily Flower, a quant à elle répliqué que la décision est «absurde». Elle a écorché le travail de la juge et confirmé que le bureau portera la décision en appel.

«Cette décision est absurde, mais pas surprenante venant de la part d’une juge qui a laissé les avocats des plaignants transformer ce qui était censé être un procès en une véritable campagne publicitaire financée par les contribuables», a affirmé Mme Flower.

«On ne peut pas blâmer les habitants du Montana pour les changements climatiques — même les témoins experts des plaignants ont convenu que notre État n’a aucun impact sur le climat mondial.

«La théorie juridique qu’ils ont utilisée ici a déjà été rejetée par les tribunaux fédéraux et les tribunaux de plus d’une dizaine d’États. Cela aurait dû être le cas ici aussi, mais ils ont trouvé une juge idéologique qui s’est pliée en quatre pour permettre au dossier d’avancer et de décrocher une place dans leur prochain documentaire», a poursuivi Mme Flower.

Les avocats des 16 plaignants, âgés de 5 à 22 ans, ont présenté leur cause lors du procès qui s’est tenu sur deux semaines en juin. Ils ont plaidé que l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone (CO2) entraîne des températures plus élevées, plus de sécheresse et d’incendies de forêt, ainsi qu’une diminution de l’enneigement.

Ces changements nuisent à la santé physique et mentale des jeunes, selon des experts qui ont témoigné à la demande des plaignants.

L’État a fait valoir que même si le Montana arrêtait complètement de produire du C02, cela n’aurait aucun effet à l’échelle mondiale, car les États et les pays du monde entier contribuent à la quantité de C02 présente dans l’atmosphère.