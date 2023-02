De la neige aux deux extrémités des États-Unis

OKLAHOMA CITY — De la neige touchait les deux extrémités des États-Unis mardi: une tempête de fin de saison se faisait sentir sur le nord-est du pays, pendant que les résidents de la Californie peinaient à s’extirper d’une autre tempête.

La neige a commencé à tomber sur Boston au moment de l’heure de pointe matinale. Un avertissement de tempête hivernale était notamment en vigueur au Connecticut, dans l’État de New York, au Massachusetts, au New Jersey et au Rhode Island. De la neige abondante était prévue jusqu’à mardi soir.

Environ 450 vols avaient été annulés et plus de 500 retardés dans la région, selon FlightAware.com.

Boston pourrait recevoir une quinzaine de centimètres de neige. Il pourrait en tomber jusqu’à vingt-cinq dans l’ouest du Massachusetts et dans des coins du Connecticut et du Vermont.

Des dizaines de conseils scolaires du Massachusetts ont décidé de fermer leurs portes ou de les ouvrir un peu plus tard. La gouverneure Maura Healey a demandé à tout le personnel non essentiel de travailler à distance.

Environ deux centimètres de flocons étaient tombés sur la ville de New York mardi matin. La presse locale rapportait des rues et des trottoirs glissants au moment de l’heure de pointe.

À l’autre bout du pays, le comté de San Bernardino, à l’est de Los Angeles, a déclaré un état d’urgence après des chutes de neige qui ont coincé plusieurs résidents des régions montagneuses chez eux en fin de semaine. Des centaines d’automobilistes se sont aussi retrouvés prisonniers de leur véhicule en altitude.

Des dizaines d’enfants d’âge scolaire ont été coincés dans un camp de Crestline pendant près d’une semaine, avant d’être finalement évacués dans des autocars escortés par la police. Les pompiers ont utilisé des véhicules spécialisés pour rejoindre les gens qui avaient besoin de soins médicaux urgents.

De la pluie tombait le long de la côte du Pacifique. Du mauvais temps est attendu à travers l’État jusqu’à mercredi. Des avertissements de blizzard étaient en vigueur dans la Sierra Nevada, en Californie et au Nevada.

Un avertissement d’avalanche a été lancé dans la région de Lake Tahoe, où il pourrait tomber près de deux mètres de neige en altitude au cours des deux prochaines journées.

Deux autoroutes de première importance, la 5 et la 80, ont été partiellement fermées en raison du mauvais temps.