De la neige, de la pluie et du temps froid sont prévus au printemps

MONTRÉAL — L’arrivée du printemps risque de se faire attendre, puisque de la pluie, de la neige et des températures sous les normales saisonnières sont au menu pour les mois de mars et avril.

Les amateurs de ski devraient être ravis des prévisions météorologiques des prochaines semaines, car l’hiver n’aurait pas dit son dernier mot.

Des températures sous les normales saisonnières pour la première moitié du printemps sont prévues pour le Québec et l’Ontario et il devrait y avoir «encore beaucoup de précipitations de neige, surtout au mois de mars», a indiqué le chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

«Comme chaque année, tout le monde a très hâte aux douceurs printanières et à l’éveil de la nature. Malheureusement, le dôme d’air froid sera persistant durant la première moitié de la saison. Les incursions de chaleur seront timides», a précisé André Monette.

Ces possibles incursions de chaleur pourraient donner un avant-goût de ce qui attendra les deux provinces en mai, où les températures devraient être au-dessus des moyennes saisonnières.

«Des températures plus clémentes sont attendues en deuxième moitié de saison, permettant au Québec de rattraper le retard», a mentionné M. Monette.

Un printemps pluvieux

Le météorologue prévoit un «patron actif» sur une bonne partie de l’est de l’Amérique du Nord.

«Ce qui inclut une bonne partie de l’Ontario et du Québec et quand on fait la somme des trois mois, donc du 1er mars au 31 mai, on aura plus de précipitations que la normale, donc un printemps plus actif, plus de pluie que la moyenne.»

Avec le risque qu’il y ait beaucoup de précipitations de pluie, la saison des inondations sera à surveiller.

Des inondations importantes peuvent survenir lorsqu’il y a une combinaison de pluies abondantes et de fonte subite du couvert de neige.

«C’est vraiment le combo à éviter, une fonte de neige très rapide avec beaucoup de passages de dépressions au même moment», a indiqué André Monette en précisant «que présentement, on ne voit rien de vraiment inquiétant concernant la saison des inondations».

Ailleurs au pays

La majorité des provinces devraient connaître du temps hivernal en mars. «Les températures seront sous les normales et beaucoup de neige est attendue dans les montagnes de l’ouest du pays.»

Toutefois, contrairement au reste du pays, les provinces de l’Atlantique devraient être davantage à l’abri du froid dans les prochaines semaines.

«La douceur très présente dans le sud des États-Unis se déplacera plus facilement sur l’est du pays, amenant des températures au-dessus des normales saisonnières», selon MétéoMédia.

Le service météo recommande à la population de porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes au cours des prochaines semaines, «alors que la météo et les conditions routières seront amenées à changer subitement».