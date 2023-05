De la pluie et des températures plus fraîches devraient ralentir les feux de forêt

EDMONTON — Des températures plus fraîches et un peu de pluie devraient apporter un certain soulagement aux pompiers qui continuent de lutter contre les feux de forêt qui menacent les communautés du nord de l’Alberta. Les responsables provinciaux préviennent toutefois que le sursis ne devrait pas durer longtemps, et que la foudre déclenche de nouveaux incendies.

La société de transport d’électricité AltaLink a publié sur Twitter samedi soir que «le travail incroyable des pompiers» a ralenti la croissance des incendies qui menaçait les lignes de services publics alimentant les zones à l’ouest d’Edson, y compris Hinton, Robb et Jasper, et que le temps plus frais devrait aussi aider.

Edson a déjà été évacué, et bon nombre de ses résidents se trouvent maintenant à Hinton et Jasper. La ville de Jasper avait averti samedi qu’il était possible que la communauté perde l’électricité.

La province a déclaré dimanche dans une mise à jour sur les feux de forêt que les prévisions étaient favorables dans les prochains jours, avec de petites quantités de pluie et des conditions nuageuses dans certaines des zones touchées.

Mais la mise à jour a averti que ce ne sont pas toutes les régions qui recevront de la pluie, et que les prévisions à long terme prévoient un retour à des conditions chaudes et sèches dans quelques jours.

Un état d’urgence à l’échelle de la province a été déclaré samedi alors que plus de 110 feux de forêt ont brûlé à travers l’Alberta, forçant près de 24 000 personnes à quitter leur domicile.

«Bien que certaines régions aient pu recevoir des précipitations, d’autres pourraient ne pas en avoir. Les feux de forêt dans la région sont extrêmement chauds et brûleront profondément dans le sol. Ces incendies peuvent se rallumer si les conditions sont réunies», a évoqué dimanche une mise à jour provinciale au sujet des incendies du secteur de Deep Creek, qui ont menacé les communautés des comtés de Parkland et de Yellowhead, à l’ouest d’Edmonton.

«Les prévisions météorologiques peuvent aider aux efforts d’extinction des incendies sur la ligne de feu, mais les équipes devront être préparées à une hausse des températures au début de la semaine prochaine et à l’augmentation de l’intensité des incendies que cela entraînera», a statué la même mise à jour.

Les responsables de l’Alberta Emergency Management Agency et de l’Alberta Wildfire doivent fournir une mise à jour sur la situation des feux de forêt plus tard dimanche après-midi.

Plus tôt dimanche, la première ministre Danielle Smith a rencontré la cheffe de l’opposition Rachel Notley, une rencontre qui, selon Mme Smith, visait à tenir la cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) informée de la situation des feux de forêt et de l’état d’urgence.

L’Alberta est en pleine campagne électorale, avec un vote prévu le 29 mai. Certains candidats dans les régions touchées par les incendies ont annoncé qu’ils suspendaient les activités de campagne.

«Dans des moments comme ceux-ci, les Albertains s’attendent à ce que tous leurs dirigeants élus travaillent ensemble pour aider notre peuple», a tweeté Mme Smith après la réunion.