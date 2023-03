De l’accompagnement personnalisé pour s’inscrire à SAAQclic dans sept succursales

MONTRÉAL — Sept centres de services de la Société de l’assurance automobile du Québec offrent désormais un service d’accompagnement simplifié pour aider les Québécois à créer un compte au Service d’authentification gouvernementale (SAG). Ce faisant, leur accès à SAAQclic devrait être simplifié.

Les points de services de la société d’État situés au Carrefour Langelier, à Montréal, à Gatineau, Laval, Longueuil, Drummondville, Saguenay et dans le secteur Lebourgneuf, à Québec, ont été retenus pour implanter ce service d’accompagnement destiné à la clientèle ayant «peu d’aisance» avec internet, ont annoncé lundi la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et son collègue responsable de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire.

«C’est un gros défi, la gestion du changement, l’adaptation à des nouveaux systèmes, a rappelé la ministre Guilbault. Il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, sont moins à l’aise avec internet, n’ont pas accès à internet. On est conscients que pour certaines personnes, c’est un plus gros défi que pour d’autres, alors on y va selon le gros bon sens.»

Puisque la vérification d’identité en succursale se fait en présence d’un membre du personnel, le client n’a qu’à présenter deux pièces d’identité avec photo, soit la carte d’assurance maladie et le permis de conduire. Le certificat de naissance ou un passeport sont aussi acceptés.

Les clients qui créent leur compte en ligne doivent pour leur part fournir quatre documents officiels.

Si l’expérience s’avère fructueuse, le service d’accompagnement pourrait être déployé dans d’autres succursales de la SAAQ, a laissé entendre Mme Guilbault en mêlée de presse.

M. Caire a toutefois indiqué que ce ne sont pas tous les points de services de la SAAQ qui permettent de rencontrer des exigences de sécurité relatives à l’authentification des clients.

Actuellement, quelque 116 000 Québécois ont créé leur compte transactionnel en ligne.

La ministre Guilbault a aussi demandé à ce que le temps d’attente moyen dans chaque point de services soit inscrit en ligne sur le site de la SAAQ pour que les clients de la société d’État puissent choisir où se présenter pour recevoir des services. Le tout devrait être effectif au courant de la journée de mardi, le temps que les informations nécessaires soient colligées, a-t-elle ajouté.

Virage numérique incontournable

La ministre Guilbault a réitéré le caractère essentiel de la transition numérique des services gouvernementaux, qui graviteront tous autour du SAG.

«On ne peut pas à la fois rire du gouvernement avec ses fax et se demander pourquoi on effectue ce virage numérique-là, a-t-elle souligné. On doit avoir des services en ligne gouvernementaux modernes, efficaces et tournés vers l’avenir.»

M. Caire a pour sa part indiqué que cette opération se réalisera avec comme priorité la sécurité des données.

«Le SAG sera, à terme, utilisé par l’ensemble des services numériques au gouvernement, a-t-il réitéré. On ne veut donc pas que Mary Poppins ou Luke Skywalker puisse ouvrir un compte SAG, ou que quelqu’un puisse usurper son identité à un citoyen pour ensuite ouvrir un compte en son nom et faire des transactions en son nom.»

Le ministre Caire a par ailleurs indiqué qu’aucun incident ayant compromis la sécurité des données ne lui avait été rapporté depuis l’implantation du service et qu’à peine 57 plaintes avaient été logées concernant la complexité de l’inscription.

Le député de La Peltrie a toutefois fait un mea culpa à propos du fait que la nécessité de créer un compte SAG pour bénéficier des services du gouvernement a été mal expliquée à la population.

«Est-ce qu’on a suffisamment communiqué ça, informé la population? La réponse c’est non, clairement pas, a-t-il reconnu. Est-ce qu’on aurait pu faire mieux? Absolument. C’est le bout où est ma responsabilité. Maintenant, on est en train de trouver des solutions.»

Délai de grâce pour les camionneurs

Les camionneurs inquiets de ne pas être en mesure de renouveler leur immatriculation avant la date-butoir du 31 mars pourront bénéficier d’un délai de grâce, a aussi annoncé Mme Guilbault, qui a signé un arrêté ministériel pour repousser l’échéance au 12 juin prochain.

«Il n’y a plus besoin de se stresser, les gens vont avoir le temps de renouveler leur immatriculation dans les temps. Personne ne va écoper du fait qu’on a connu un ralentissement à certains points de services», a précisé la ministre des Transports.

À l’heure actuelle, seulement neuf succursales de la SAAQ offrent le service aux camionneurs.

Ils sont un peu plus de 5000 à être concernés par la mesure, mais certains peuvent déjà procéder en ligne, a précisé l’élue.

«En aucun cas je n’accepterai qu’un camionneur soit empêché de travailler à cause d’une question de délai de rendez-vous ou d’impossibilité de rendez-vous, bien qu’on les priorise, comme les chauffeurs de taxi, d’ailleurs», a-t-elle déclaré.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.